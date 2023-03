El festival Armadiña Rock no tendrá edición 2023. La asociación sin ánimo de lucra que organiza el evento, que se viene celebrando en Combarro desde 2009, ha anunciado este mediodía que se toman un descanso ante el desgaste acumulado entre los últimos años. Prometen que esto no será un adiós, sino un hasta luego.

La ACDeM Armadiña explica en un comunicado en redes sociales que los voluntarios encargados de sacar adelante el festival no se ven con fuerzas este año para afrontar la tarea. La cita de Poio se ha ganado a pulso un nombre entre los grandes eventos musicales del verano gallego.

O MAR SEGUIRÁ A MEDRAR.

La asociación quiere exponer las dificultades que las que se enfrentan en comparación con las empresas privadas incursas en el negocio festivalero. Critican, en ese sentido, los "impedimentos y escasos apoyos" de las administraciones, una tendencia que, denuncian, se ha ido agravando con los años.

De todos modos, han querido garantizar que el Armadiña 2022 no será el último de su historia. "Non queremos que pensedes que isto remata aquí. Non. O Armadiña Rock ten moita vida por diante".