“En el transhumanismo no hay un bien común, es una ideología que abre más desigualdades”

¿Qué es el transhumanismo? ¿Debemos temer a esta corriente? Sobre los pros y contras del uso de las tecnologías disertó en el Colegio de Médicos de Pontevedra el abogado, urbanista y ensayista Albert Cortina, uno de los máximos referentes en España del pensamiento crítico acerca de esta ideología cientificista.

– ¿Qué es el transhumanismo?

– Es una ideología que plantea la cancelación de la naturaleza humana, es decir, que a través de las tecnologías, las de genética o las de hibridación con inteligencia artificial, aumentemos capacidades como humanos, superemos nuestros límites biológicos y podamos llegar a un estadio superior que ellos denominan posthumano. Está a caballo en lo que se podría llamar ciencia ficción, pero sí que va calando entre la sociedad, con la idea de que las tecnologías nos salvarán.

– Una ideología, por cierto, que ya surge en la década de los 50 o 60...

– Sí, la novela “El mundo feliz”, de Aldous Huxley, de 1932, ya planteaba una sociedad en la que había modificaciones genéticas para depurar en función del poder que desarrollen. Siempre ha habido ideologías que plantean cómo hacer emerger una nueva humanidad. La aspiración de mejorar a la humanidad siempre ha estado ahí. Hay diferentes caminos: la educación, la cultura, la espiritualidad... pero si el único camino que se nos ofrece, como ocurre con el transhumanismo, es la mejora a través de la tecnología, ahí estamos tomando un camino equivocado.

– ¿Porque perderemos nuestra identidad?

– Sí, porque en esa cultura que ahora se denomina “woke”, de la cancelación, del sexo recibido o de que el ser humano tiene una relevancia respecto a otros seres, ahora lo que se pretende es la cancelación de la propia naturaleza humana.

– ¿En qué momento nos encontramos respecto a este movimiento?

– Estamos en el momento en el que tenemos que tomar decisiones anticipadas, sobre si esa hibridación nos va a ser útil para la persona o el bien común. Siempre entendiendo que el ser humano es el receptor de esos beneficios. El problema es que se cambia la antropología y se genera una visión en la que ser humano es prescindible y que su identidad se diluye en un ser que ya no lo es. Como sociedad tenemos que reflexionar muchísimo sobre esta visión.

– Es una visión muy alejada de los países menos desarrollados. ¿Es también generadora de desigualdad?

– En principio el relato que transmite el transhumanismo es que es para la mejora de toda la humanidad, pero las propuestas que dan de la creación de seres súper inteligentes, súper longevos y del súper bienestar y la abundancia ya se ve que parten de una mentalidad occidental de países desarrollados, de una élite. Esas propuestas pueden generar una gran desigualdad, una brecha social importantísima entre los mejorados, con descendencia mejorada genéticamente, y los que se queden atrás. La pregunta que no quieren contestar es qué pasa con el resto que no entren en esa vorágine tecnológica hacia la mejora humana. No hay un bien común, es una ideología que abre más desigualdades.

– Es difícil creer que el transhumanismo pueda ser viable teniendo en cuenta por un lado las religiones y por otro el marco legal sobre genética...

– Efectivamente, los códigos bioéticos, al menos en Occidente, tendrían que estar en este momento trabajando en el tema genético, en poner líneas rojas a esas modificaciones genéticas, que ya lo hacen. Es más difícil en la tecnoética o ética del algoritmo, otra vertiente de las tecnologías en donde el debate es entre nuestra inteligencia humana y esos algoritmos de inteligencia artificial. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Cuáles son los límites? Hay voces que dicen que es un riesgo existencial para la humanidad y hay que ponerle freno.

En cuanto a las tradiciones espirituales, hay toda una cosmovisión del concepto cuerpo alma, una antropología cristiana, que comparten otras religiones, con esa idea de dios como creador y nosotros hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto es un orden natural y una ley natural, una visión totalmente antagónica a esa nueva idea de sustitución que acaba siendo el transhumanismo.

– ¿Debemos preocuparnos ya por esta cuestión?

– En primer lugar, el planteamiento es que la tecnología es ambivalente, depende del uso para el que el ser humano la utilice. Puede ser un gran bien para el progreso, la sociedad, nosotros mismos... Por ejemplo en el mundo de la discapacidad, la esperanza de vida, la calidad de vida de los mayores... Los avances científicos y tecnológicos que ponen en el centro soluciones a la persona y no la quieren apartar, bienvenidos sean. Vamos a ver maravillas en avances médicos, a los que nos adaptaremos mejor o peor, no son de peligro existencial, sino de adaptación, ya que por el camino puede haber pérdida de puestos de trabajo. Esto no me preocuparía porque es una esperanza positiva, esperanzadora. Pero a la vez tenemos que alertar y estar, como sociedad, muy vigilantes con esa utilización de abuso de poder, de biopoder, que tienen esas tecnologías tan potentes en países totalitarios como China. En sociedades democráticas como la nuestra está la alerta para no tolerar ciertas desviaciones, para que no ocurra con en las películas más distópicas y esclavizarlas. Estamos entre dos aguas, porque son muy potentes las herramientas que se nos están dando: o de destrucción total o de usos médicos que son correctos. Es una cuerda floja en la que tenemos que discernir dónde esas tecnologías van a ser favorables a un progreso positivos de la humanidad y dónde puede haber un retroceso. No podemos ser ingenuos de pensar que todo este progreso lineal hacia adelante es favorable al ser humano. Puede ser que sí o que no. Ahí está la sabiduría del humano para corregir esos caminos erróneos.