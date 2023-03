El Gobierno se abre a estudiar el futuro de la sede de los sindicatos y no descarta su posible permuta

La última llamada de atención sobre su mal estado la hacía la CIG, tras conocerse la intención del Gobierno de invertir al menos 1,5 millones de euros en la mejora energética del inmueble. El sindicato, conocedor de la situación crítica del inmueble, trasladó esta situación al diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego, quien a su vez planteó al Gobierno si una inversión como esa sería eficaz en un edificio que precisa de una completa rehabilitación. Rego añadió si, considerando el estado del edificio, esa importante inversión de 1,5 millones no sería malgastar dinero en “parches” que no servirían al final para recuperar la construcción.

En su consulta, Rego trasladaba al Gobierno la opinión de la CIG, señalando que esta inversión de 1,5 millones es una cantidad importante pero que “no solucionará las graves deficiencias del inmueble, por lo que tendrán que seguir realizándose actuaciones de forma permanente pero sin llegar a resolver los defectos y deficiencias”. La solución pasa entonces por dos opciones, o una “completa adecuación, mejora y nueva distribución del patrimonio sindical acumulado en el edificio” o, “la más razonable”, acometer “un gasto más eficiente y racional” que “debería haber pasado por una permuta”.

Un cambio de usos que permitiría destinar un inmueble histórico y ubicado en el casco antiguo de la ciudad “a otros usos más adecuados” para su localización. Se señala además, que la situación actual del mercado inmobiliario en Pontevedra no sería un impedimento para encontrar, también en el centro de la ciudad, espacios de volumen total equivalente para el funcionamiento de los sindicatos con un coste menor para la administración. Por todo ello, reclama al Gobierno retomar las conversaciones para intentar solventar la situación actual.

Respuesta del Gobierno

La respuesta del Gobierno a este planteamiento del BNG se produjo el pasado 20 de febrero. En ella se explica que las reformas que se van a realizar en el citado edificio sindical son posibles aprovechando la oportunidad que brindan los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. Es decir, que no aprovechar esta oportunidad para mejorar la situación del edificio sindical a través de esta línea de ayudas no tendría sentido.

Cuestión diferente es el futuro del inmueble y las obras que haya que llevar a cabo para completar su rehabilitación. En este caso dependerá de otros factores, “como la disponibilidad presupuestaria”.

¿Sobre la posibilidad de una permuta como salida más eficiente y económica para la administración y los propios sindicatos? El Gobierno es claro: no se opone. “El Ministerio de Trabajo y Economía Social no ha rechazado en ningún momento la posibilidad de realizar una permuta.” Eso sí, recuerda que “para poder considerarla habría que contar con la conformidad de todas las organizaciones cesionarias del inmueble y con la interposición de su solicitud a la Comisión Consultiva para su informe favorable”. Es decir, tiene que haber consenso entre los sindicatos y realizar una petición formal.

Otras organizaciones sindicales como CC OO o UGT no desecharon la opción de la permuta, pero sí veían dificultades en la localización de otros espacios de nueva construcción para permutar por los históricos de la calle Pasantería.

Abierto a negociaciones

Trabajo, en cualquier caso, asegura que “siempre se encontrará en disposición de continuar con las conversaciones con las organizaciones sindicales”. De hecho, mantuvo la última sobre este tema con la CIG en enero de este año y con la CEOE en diciembre de 2022.

Un inmueble con graves carencias al que se destinan 1,5 millones de euros

Otra de las dudas que intenta resolver el Ministerio de Trabajo en su respuesta parlamentaria al BNG es la de a qué se van a dedicar los 1,5 millones de euros que se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno no aclara mucho, pero señala que, en general, estas obras incluyen el tratamiento de toda la envolvente, el aislamiento de cubiertas y fachadas, la sustitución de las carpinterías exteriores y otras instalaciones. No obstante, señala que hasta que no esté realizado el análisis del inmueble, no se puede detallar con exactitud el alcance de las mismas.

Esta toma de datos ya se realizó por parte de los técnicos de la Administración General del Estado y se desconocen sus conclusiones. En cualquier caso, los sindicatos hace tiempo que denuncian graves carencias en el inmueble que es posible que no se puedan resolver con 1,5 millones de euros. Concretamente, el BNG le trasladó al Gobierno daños en la cubierta, canalizaciones de pluviales rotas que provocan filtraciones de agua al interior, paredes exteriores sin aislamiento con graves problemas de humedades, falta de aislamiento en la carpintería exterior y frecuentes rupturas en las canalizaciones de agua e incluso en las de fecales. A todo ello hay que sumar que el edificio no está adaptado para permitir la accesibilidad de personas con movilidad reducida.