Una hora para escapar de Santa Clara

Mientras las Tanxugueiras actuaban en una plaza de España abarrotada, como pistoletazo de salida a las Series Mundiales de Triatlón, en otro punto de la ciudad también se producía una aglomeración, pero de jóvenes que querían participar en una de las actividades con mayor expectación del programa de 2023 de Noites Abertas: un escape room en el convento de Santa Clara.

Algo más de 300 personas se congregaron en la entrada de la antigua iglesia y fueron 60 las elegidas, a través de riguroso sorteo (como se suele hacer cuando la demanda supera las plazas ofertadas en este programa de ocio juvenil), que pudieron entrar en Santa Clara y disfrutar de una experiencia única, “muy divertida e incluso histórica”, como valoró el concelleiro de Xuventude de Pontevedra, Alberto Oubiña.

La actividad, organizada por Mar García Vendrell, se realizó en tres sesiones de aproximadamente una hora cada una entre las 20.00 y las 23.00 horas. Como en cualquier escape room, el objetivo era superar una serie de pruebas y, esta vez en lugar de salir de una habitación, la finalidad era liberar a cinco personajes atrapados en una distopía (una sociedad imaginaria que es opuesta a la utopía) en Santa Clara.

El juego arrancó en la sacristía, donde se explicaron las reglas y los pasos que se debían seguir, todo ello relacionado con la historia del convento. Los participantes se dividieron en tres equipos que tenían que completar las mismas fases, pero siguiendo diferente orden según el color que les tocase en la primera prueba, que consistía en buscar un balón, en clara alusión a los casi 100 balones que se perdieron tras los muros del convento durante sus 750 años de historia.

Después comenzó el escape room propiamente dicho, con diferentes pruebas y pistas que tenían que ir buscando y uniendo, a veces incluso colaborando los tres equipos entre sí, hasta llegar a la construcción de un puzzle final con el que se resolvía la distopía.

Fueron cinco los personajes que se representaron en esta actividad: dos monjas, que estaban encargadas de guardar huevos, como los que tradicionalmente se llevaban a Santa Clara como ofrenda para que no lloviera en una fecha determinada, principalmente en una boda que se realiza al aire libre; un niño que había perdido su balón tras los muros del convento; una novia abandonada en el altar y un obrero malhumorado que no puso las cosas nada fáciles a los participantes.

Alberto Oubiña siguió la actividad como espectador y, además de apreciar que fue “muy divertida”, quiso destacar “el enorme respeto de la gente joven por este lugar y por el patrimonio en general. Disfrutaron muchísimo de la experiencia, pero con un respeto total y también con ganas de aprender sobre la historia de Santa Clara y de la ciudad. Al final esto fue una oportunidad única”.

En este sentido, el concelleiro de Xuventude reconoce que, dentro de la programación de Noites Abertas, “los escape room siempre funcionan superbien”, pero en este caso fue aún más especial por el escenario en el que se desarrolló.

Sobre la posibilidad de que se repita esta experiencia en Santa Clara, Oubiña aún no lo tiene claro. “Este año el programa de Noites Abertas ya está cerrado y no se puede modificar. En el futuro no sabemos qué puede pasar”, comentó el concelleiro, que también quiso destacar que “se está notando la recuperación postpandemia. El año pasado ya hubo mucha participación, pero este hay muchísima más demanda”.