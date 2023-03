Caldo suculento

A las dos menos veinte de esta tarde más de 200 personas hacían cola para hacerse con los tickets de la Festa do Caldo. “Cuando se vuelve, volver a lo grande”, se felicitaba Santiago Laya, gran maestre adjunto de la Orde do Caldo, ante el éxito de esta 31 edición en la que la cita gastronómica recuperó la plena presencialidad.

También el gran formato, y este domingo contó con 35 cofradías invitadas, además de todos los peregrinos acreditados que quisieron acercarse hasta Os Areais, en Mourente, y que fueron obsequiados con una cunca de caldo. Con ellos, autoridades, encabezadas por el alcalde, Miguel Fernández Lores, y cientos de comensales que rindieron homenaje al plato emblema de nuestra cocina popular.

Más de 40 vecinos vinculados a la Asociación “O Castro” sumaron esfuerzos para el éxito de esta edición, en la que el mal tiempo dio una tregua para que la fiesta recuperase su imagen más familiar, de modo que ocuparon las carpas parejas con niños, grupos de jubilados, vecinos de la parroquia de Mourente, anfitriona de la fiesta, y también pandillas de jóvenes y adolescentes.

“O que queira caldo quente... ¡que pase por Mourente!” recordaba la organización en el arranque de la intensa jornada, que en realidad dio comienzo la pasada madrugada con el encendido de los fogones para que los cientos de quilos de carne, grelos y nabizas, fabas o patatas estuviesen en su punto en el arranque de la fiesta.

Ésta “es ya una tradición de hace muchos años”, recuerda Santiago Laya, “y este año es especial... Ha recuperado prácticamente la afluencia de las mejores ediciones, a pesar de que tenemos también este fin de semana otra fiesta gastronómica muy cerca de Pontevedra, pero a pesar de eso vemos que está todo lleno”.

Más de 40 vecinos vinculados a la Asociación “O Castro” sumaron esfuerzos para el éxito de esta edición, en la que el mal tiempo dio una tregua para que la fiesta recuperase su imagen más familiar, de modo que ocuparon las carpas parejas con niños, grupos de jubilados, vecinos de la parroquia de Mourente, anfitriona de la fiesta, y también pandillas de jóvenes y adolescentes

Más de 40 vecinos vinculados a la Asociación “O Castro” sumaron esfuerzos para el éxito de esta edición, en la que el mal tiempo dio una tregua para que la fiesta recuperase su imagen más familiar

El músico Antonio Barros fue el encargado de leer el pregón en una mañana en la que también fueron homenajeados dos vecinos de la parroquia de Mourente, Florentino Santos Freijeiro y Antonio Cajiao Barroso, colaboradores de la fiesta desde sus inicios, que recibieron el Pote de Prata de esta edición.

Ésta sumó cinco nuevos cofrades, que con los representantes de las otras cofradías gastronómicas lusas y gallegas fueron este fin de semana los invitados de honor de la Orde do Caldo, tras la ceremonia de recepción que se celebró el ayer y en la que recibieron sus capas y medallas.

De nuevo se estableció un circuito de entrada y salida para la retirada de los tickets y, posteriormente, para la entrega de las tazas de caldo (que una vez más también los comensales pudieron repetir a su gusto) y cazuelas con carne de ternera, de cerdo, patatas, grelos y pan.

A mayores, no pocos comensales completaron el menú en los puestos cercanos de panes, rosquillas, pulpo, patatas y empanada que también funcionaron coincidiendo con la Festa do Caldo. De postre, los dulces de las rosquilleiras de Lantaño; y tampoco podía faltar la música, en este caso con las actuaciones del grupo de Penafiel e Lagares, de Portugal, A Cabeza non Para, Foula, Os Alegres o la coral Voces Amigas, todo un día para disfrutar a lo grande de la suculenta despensa gallega.