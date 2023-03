O parque de Ánkar, en Poio, estreou onte un Centro Comunitario de Compostaxe. Con este son xa cinco os recipientes operativos no núcleo de parroquia de San Salvador, desde que no ano 2020 comezase a funcionar o primeiro deles, habilitado en Rosalía de Castro. De xeito progresivo, fóronse habilitando máis unidades: un segundo composteiro na proximidade do devandito parque, outro en Valiña e un máis en Río Miño. Está previsto que nas vindeiras semanas tamén se poña en funcionamento un sexto composteiro comunitario, nas proximidades do Casal de Ferreirós.

Esta actuación lévase a cabo ao abeiro do Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra, ao cal se adheriu o Concello de Poio hai varias anos. En San Salvador recolléronse no 2022 unhas 80 toneladas de residuos orgánicos. Esta cantidade supuxo un aumento do 25% con respecto a 2021, co aliciente de elaborar compost, para poder ser utilizado en viñedos e cultivos, así como en plantas e macetas.