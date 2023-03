O Concello de Poio destinará un total de 62.500 euros a axudas para a organización de festas e actividades lúdicas. Está previsto que o prazo para poder solicitar estas axudas se abra entre finais de marzo e principios de abril, logo de que as bases fosen aprobadas pola Xunta de Goberno Local e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Agora, deberán transcorrer 15 días hábiles antes da devandita apertura do período.

As tramitacións deberán levarse a cabo de xeito telemático, a través da Sede Electrónica do Concello de Poio. Poderán ser obxecto de subvención as citas realizadas entre o pasado 11 de novembro de 2022 e o 10 de novembro de 2023.