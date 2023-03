En Irlanda do Norte existe unha formación xeolóxica de tal simetría e beleza que as lendas contan que é cousa de xigantes. Natureza e singularidade suman forzas nesta marabilla que hai que visitar ao menos unha vez na vida.

Pero non estamos a contarte esta historia para animarte a facer unha viaxe, senón porque a coñecida como Giant’s Causeway (Calzada del Gigante) vén de inspirar o que pode que pronto se converta no parque infantil máis singular de todo Pontevedra.

A concellería de Desenvolvemento Sostible acaba de poñer en marcha as obras para a renovación paisaxística da zona Verde do Campo da Torre no barrio de San Roque, e faino con grandes expectativas porque quere que, nun prazo de tres meses, presuma de cambio de look radical entre pontevedreses e visitantes.

“Imos converter o Campo da Torre nun espazo accesible, de saúde, benestar, socialización e encontro cos demais, no que nenos e nenas de tódalas idades e habilidades gocen do xogo e que, ao mesmo tempo, resulte cómodo e atractivo para os adultos acompañantes”, explica neste senso o edil socialista Iván Puentes, ao fronte da concellería.

Un innovador proxecto que conta cun orzamento de máis de 76.000 euros e deseñado polo arquitecto Víctor Hermo, para o que xa está todo pensado:

1.- Accesibilidade

Unha pasarela e unha rampla vertebrarán tódolos espazos de lecer e xogo do novo parque, garantindo un percorrido accesible, ao tempo que se xerarán estruturas de trepa para salvar os desniveis xerados con novas topografías e varios pasos a través e por debaixo desta pasarela.

2.- Xogo imaxinativo e pensamento creativo

A actuación plantexa a revisión das estruturas de xogo actuais, substituíndoas por elementos naturais que favorezan o xogo imaxinativo, o pensamento creativo e a improvisación;e agregando elementos que conviden ao xogo libre, á autonomía e a liberdade.

3.- Retos motrices e equilibrio

A incorporación de varias estruturas de trepa e de numerosos troncos de madeira de diferentes alturas, cuxa distribución evoca visualmente ás columnas de orixe volcánica que caracterizan á famosa paisaxe do Giant’s Causeway (Calzada do Xigante) de Irlanda do Norte, representa deste xeito unha das características máis chamativas da nova area de lecer.

Os troncos de madeira colocados a diferentes alturas buscan favorecer os retos motrices (escalada, saltos…) e o desenvolvemento do equilibrio.

4.- A fonte, un elemento máis de goce e desfrute

Ademais, o proxecto tamén contempla a renovación da fonte existente coa creación de pequenas canles de auga arredor da mesma. En concreto, a intervención en marcha prevé a mellora, acondicionamento e aproveitamento do contorno da fonte para convertelo nun espazo de xogo sensorial e exploratorio, especialmente para os máis pequenos, aproveitando as cualidades perceptivas da auga.

5.- Árbores e zona de descanso para os adultos

As árbores existentes no Campo da Torre converteranse nun elemento clave é e que a renovación deste parque tamén terá moi en conta o uso e desfrute de adultos e adolescentes, habilitando para este fin un espazo de sombra e encontro social na zona destas árbores, no que poder descansar, charlar ou ler sen perder de vista o xogo dos pequenos, así como puntos de conexión na área de hamacas e cadeiras para facilitar a carga de dispositivos móbiles, ordenadores e tabletas.

6.- En clave ecolóxica

O parque plantexase desde o inicio cunha filosofía e cun concepto de reutilización, dentro desa economía circular da que fai gala a Concellería de Desenvolvemento Sostible: salvo os vellos xogos do parque infantil, ningún dos elementos estruturais desta praza vai ser destruído e integraranse nun novo deseño radicalmente diferente.

En resumo, San Roque preparase para estrear pronto “un proxecto único e exemplar nesta cidade”, en palabras de Puentes, que concreta: “Unha zona de lecer infantil absolutamente diferente a tódalas que temos en Pontevedra xa que non vai ser un parque de catálogo que poidamos atopar en calquera outro sitio, senón especificamente deseñado para este espazo, con xogos inclusivos e de creatividade que tamén atraerán a nenos e nenas de fóra do barrio”.