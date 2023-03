Proponen dos lagos artificiales en Valdecorvos para evitar inundaciones en Fernando Olmedo

Dos lagunas artificiales construidas en la parte alta del río Valdecorvos, que tendrían como finalidad asumir los incrementos repentinos de caudal provocado por fuertes lluvias, es la medida avanzada por el concejal de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, a los vecinos del ámbito de Padre Fernando Olmedo, para mejorar el saneamiento y evitar las inundaciones que sufre regularmente la parte baja de la ciudad en los momentos del gran crecida del río.

Se trata de un proyecto para paliar “la mayor parte” de las inundaciones que se producen en la zona y que están motivadas principalmente por la confluencia de dos circunstancias: la marea llena y un incremento repentino en el río de Valdecorvos, motivado por lluvias fuertes.

Con estas lagunas artificiales se podría contener el incremento repentino de caudal del río y por lo tanto mantener el cauce en cuotas de normalidad, absorbiendo el excedente de agua que se produzca en esos momentos puntuales. Una vez que baja la marea, el agua de esas lagunas artificiales se aliviarían de nuevo al río Valdecorvos de forma controlada.

Se trata de una solución novedosa, la primera de este tipo que se aplica en Galicia para hacer frente al problema de las inundaciones en Pontevedra. Se conoce como sistema urbano de drenaje sostenible y según explicó el concejal es “perfectamente respetuoso” con el espacio natural. Además, añadió, mejorará desde el punto de vista paisajístico y de la biodiversidad la zona verde de Valdecorvos, ya que se ganarían dos lagunas en la zona.

Coste

Iván Puentes apuntó además que se trata de una solución asumible desde el punto de vista económico, ya que tiene un coste de unos 700.000 euros “asumible desde el punto de vista del presupuesto municipal”.

La reunión con los vecinos, celebrada en la sede de Cruz Roja en Pontevedra, contó con la asistencia del técnico que redactó el proyecto, quien resolvió las dudas que le plantearon los vecinos al respecto.

En cuanto a la financiación, el concejal expuso que el Concello tiene dos vías para asumir esta inversión, por una parte incorporarlo al próximo presupuesto municipal, “siendo realistas al del año 2024”, dijo Puentes, o presentar el proyecto a la financiación europea.

“Las inundaciones no es algo inevitable, están producidas por una actuación pasada que no se debió haber producido, pero que se puede paliar al menos en la mayor parte de los casos”, expuso el concejal a los vecinos. “Probablemente no se eviten al cien por cien, pero sí en la mayor parte de los casos, según las previsiones de inundaciones. Así, en lugar de tener varias inundaciones al año, estas calles podrían recibir agua cada seis o siete años y equiparables a las inundaciones más leves que tenemos en estos momentos, es decir evitando la entrada a los garajes y demás problemas actuales”, explicó el concejal.