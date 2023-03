La oposición a Ence mira a Europa y la plantilla, tranquila: “A nivel judicial, poco ya pueden hacer”

Tras conocerse el contenido de la sentencia que ratifica la legalidad de la prórroga de la concesión a Ence hasta 2073, desde el Concello de Pontevedra, y más concretamente el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, insistió en los últimos días en que la ciudadanía que apoya la recuperación de las marismas de Lourizán no debe dar por perdida la batalla jurídica a pesar de que el pronunciamiento del Supremo es firme y contra él no cabe recurso alguno, al menos de carácter ordinario.

Ayer mismo, el regidor insistió en que “esto da muchas vueltas” y que, de la misma manera que hace dos meses disponían de una sentencia de la Audiencia Nacional “contundente” sobre la ilegalidad de la permanencia de Ence en la ría, “ahora tenemos otra que dice lo contrario”.

El regidor, que ya ordenó el miércoles a los servicios jurídicos estudiar y preparar todos los recursos que puedan interponerse ante la decisión del Supremo, insistió ayer que todavía no han fijado las líneas a seguir en esta batalla jurídica que se resisten a dar por perdida. Sin embargo, teniendo en cuenta el contenido del voto particular emitido por la magistrada Ángeles Huet y que daba la razón a los posicionamientos del Concello, parece que las dificultades para encajar este tipo de prórroga y concesión en el Derecho Europeo se ha detectado como uno de los puntos más débiles del blindaje jurídico que ha obtenido Ence Pontevedra con esta sentencia. Es decir, uno de los puntos sobre el que concentrar los golpes en los próximos pasos ante la Justicia.

La cuestión sobre si estas prórrogas que concede de forma discrecional el Estado español en el litoral (carentes muchas veces de falta de concurrencia pública) se ajustan al derecho europeo ya apareció a lo largo del proceso judicial. Sin embargo, las sentencias de la Audiencia Nacional no llegaron a pronunciarse sobre este asunto al encontrar ya en el supuesto incumplimiento del artículo 32.1 de la Ley de Costas un motivo para anular en primera instancia la prórroga de la pastera.

No obstante, el voto particular emitido por la magistrada Ángeles Huet (la única de los cinco jueces del Supremo que defendió que la prórroga a la pastera era ilegal) introduce de nuevo esta posibilidad en el litigio judicial.

CC OO resalta el carácter firme de la decisión y que no cabe recurso ordinario

Además de mostrarse contraria a que a dicha prórroga no se le aplique el artículo 32,1 de la ley de Costas del 88 (como sostienen el resto de compañeros del Supremo), también plantea la posibilidad de que este tipo de concesiones sin concurrencia y de tanta duración pueden vulnerar el derecho europeo y concretamente la directiva de servicios. La magistrada incide en que, efectivamente, el Tribunal Constitucional validó la reforma realizada por el PP de la ley de Costas en el 2013 “pero ello no nos exime de abordar la cuestión desde la perspectiva del Derecho europeo cuya primacía se impone sobre el Derecho interno con las consecuencias que le son propias incluida la de, en su caso, plantear cuestión prejudicial”, indica en su voto particular.

La alusión de Huet de Sande a la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al TJUE no es un asunto menor. La cuestión prejudicial es la fórmula que tienen los tribunales españoles para plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea aquellas dudas que pudieran tener sobre el encaje de las normas o decisiones de los estados miembros en el marco del derecho de la Unión. La decisión del ente con sede en Luxemburgo es de obligado cumplimiento. Además, esta herramienta al alcance de todos los tribunales españoles, es obligatoria en el caso de aquellos que, como el Supremo, toman decisiones que no son susceptibles de recurso. Por este motivo, los recursos del Concello podrían hacer hincapié en la razón por la que no se planteó dicha cuestión prejudicial aún habiéndose introducido el asunto en la deliberación por parte de la magistrada que se oponía a la concesión de la prórroga a Ence. Como ella misma dice, en la sentencia no se hace ni una sola referencia a esta cuestión.

Este hecho toma mayor relevancia si cabe tras conocerse que, apenas unas semanas después de la deliberación de los magistrados y del fallo adoptado sobre la prórroga de Ence, la Comisión Europea anunció la apertura de un procedimiento de infracción contra España, precisamente, por el incumplimiento de la directiva 2006/123/CE de Servicios por la falta de concurrencia pública y transparencia en las concesiones otorgadas en el litoral para la realización de actividades económicas, citando expresamente como ejemplo, las concesiones a algunas “papeleras”.

Según las fuentes consultadas, esta es una cuestión que, no solo se podría alegar ante el propio TJUE, sino también ante el Constitucional, quien en 2016 ya anuló una sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por no plantear la correspondiente cuestión prejudicial ante el TJUE en un asunto referido al bono social eléctrico.

No despilfarrar recursos

En el lado contrario, ayer tanto la plantilla como el sindicato Comisiones Obreras insistían en la realidad que deja la sentencia: Una resolución “firme” contra la que “no cabe recurso”, al menos de carácter ordinario y que ”declara sin valor y sin efecto alguno”, las sentencias de la Audiencia Nacional que anulaban la prórroga a la fábrica de Lourizán. Una sentencia, añaden, que “abre una nueva etapa en la que en CC OO continuaremos defendiendo los derechos del conjunto de todos los trabajadores” y por que “la empresa invierta en la mejora del sistema productivo y también por la adscripción al Puerto de Marín.

Cedeira pide al Concello que deje de "despilfarrar" recursos públicos en continuar litigando ante otras instancias

Por su parte, Ana Cedeira, del comité de empresa de Oficinas de Ence, manifestaba la alegría de la plantilla por el contenido de un fallo judicial que confirma la permanencia de la fábrica en Pontevedra hasta 2073. Cedeira recuerda que “la sentencia es firme y sienta jurisprudencia por el órgano más alto del sistema judicial español, por lo que no caben más recursos, no al menos de carácter ordinario”. Es por ello que dicen “estar muy tranquilos” tras conocer el contenido completo de la sentencia judicial y resta importancia al hecho que una de las magistradas de los cinco que componen la sección haya emitido un voto discordante. “Se trata de una decisión de cuatro contra uno señalando que la prórroga está ajustada a derecho”. En este sentido, pidió al alcalde de Pontevedra que deje de “despilfarrar recursos públicos” en nuevos recursos ante instancias superiores unos procesos que “no creo que sean nada baratos” ya que además considera que “a nivel judicial poco tienen que hacer” tras el fallo del Alto Tribunal.