“El objetivo de la feria es homenajear a las mujeres que sacaron el país adelante”

Miel, quesos, setas, conservas vegetales y de pescado o puestos de artesanía, entre ellos el de una alfarera que realizará demostraciones en directo en el torno. Serán algunas de las propuestas de la feria Produtoras en Feminino, que se celebra a partir de hoy y durante todo el fin de semana en la plaza de España, una oportunidad para aproximarse al trabajo de las emprendedoras del sector alimentario y artesanal gallego, a las que se suma un invitado, el pimentón de Cáceres, tan vinculado a nuestra cocina tradicional. Olga Milla encabeza con su Loli Rodríguez esta primera edición del certamen.

–¿Cómo surgió esta feria?

–La idea surgió por la necesidad que veíamos de visibilizar el trabajo de las productoras mujeres, porque sabemos que en determinados sectores hay un techo de cristal, pero en otros parece que es de hormigón forjado. Y lo que queríamos es visibilizar el trabajo de esas productoras alimentarias y también artesanas, aunque en el caso de estas últimas quizás es un poco más fácil porque siempre se ha vinculado a la mujer al sector de la artesanía, la manualidades. Pero cuando damos un paso más allá, en producción, no es tan fácil.

–Produtoras en Feminino rinde homenaje a varias generaciones de mujeres…

–El objetivo central es homenajear a las mujeres que sacaron el país adelante. Son superheroínas, por eso todas vamos a llevar a el traje de superheroína, que es la bata de cuadros, lo llevaremos en honor a esas mujeres que lo mismo estaban trabajando en el campo que criando hijos, cuidando a sus padres, yendo al marisco, cuidando de las abejas o haciendo quesos. Ellas son esenciales en el tejido social y no siempre han tenido el reconocimiento social que se merecen.

–Destaca el techo de hormigón que cubre a las mujeres en el campo

–En el campo sí, ¿y en la pesca? Piense en las conservas: en lo que no sea enlatar ¿dónde están las mujeres si no es enlatando? En las escalas sociales más bajas y los trabajos más duros y menos reconocidos. Por eso queríamos visibilizar el trabajo de todas y homenajear a esas grandes mujeres, que es uno de los objetivos máximos de la feria. Todos conocemos a Clara Campoamor y a todas las grandes a las que estamos eternamente agradecidas porque sin ellas nosotras no podríamos estar hoy aquí, pero ellas tienen un reconocimiento social más importante. En el caso de las que levantaron el país de raíz, las que nos alimentaron, que iban a la huerta, cuidaban a los niños y se esforzaron porque sus hijas fuesen a la universidad, esas no tienen tanto reconocimiento y son a las que queremos homenajear.

–¿Qué propone la feria?

–Incluirá una treintena de estands entre productoras y artesanas; y también se programarán actividades paralelas. Por ejemplo habrá un servicio de guardería para los niños, para todas aquellas que vengan a trabajar y como sabemos del tema de la conciliación, aunque nosotras somos más partidarias de la corresponsabilidad que de la conciliación, porque conciliar siempre tiene un nombre y es de mujer, por eso queremos corresponsabilizar. Tenemos ese servicio para las mujeres que vengan a trabajar, así como cualquier otra que pase por la feria y decida dejar a sus niños en el taller mientras la visita. También tendremos talleres para niños y showcooking a cargo de un Obradoiro de Emprego de Hostelería, que hará demostraciones con productos de la feria, elaborarán recetas como empanada de sardinillas, risoto de setas y queso, espumoso de albariño, requesón con mermelada etc. Y a mayores tendremos dos charlas relacionadas con la posición de la mujer en el mundo de la agricultura y en otra contaremos con una alumna cadete de la Escuela Naval Militar para que cuente su experiencia como mujer en el ejército. Y el domingo acabarmos con una sesión vermú con DJ,s.