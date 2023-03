O Consorcio Galego de Igualdade e Benestar asinou coa concesionaria a xestión do centro de día de Cuntis durante os vindeiros dous anos; un contrato no que se recolle o incremento de prazas nas instalacións cuntienses, pasando das 20 actuais ás 30 que ofertará a partir de agora. O contrato asinado, cun importe que ronda os 504.000 euros, recolle tamén o prezo da praza no centro de día ata o ano 2025, fixando en 34,05 euros días a xornada completa e en 17,04 para media xornada.

O alcalde de Cuntis, Manuel Campos, aplaude o aumento de usuarios ao tratarse dunha reivindicación plantexada polo goberno local ao rexistrarse unha demanda superior ao número de prazas ofertadas ata agora. Así llo trasladara ao Consorcio nunha das últimas reunións mantidas co procedemento de licitación en fase de inicio. “Detectamos a través do departamento municipal de Servizos Sociais un aumento da demanda de información sobre os servizos do Centro de Día e enseguida cursamos a demanda do incremento de prazas”, explica Manuel Campos, satisfeito por reforzar este servizo. Recorda que as instalacións cuntienses teñen capacidade para 40 usuarios, con marxe polo tanto para un futuro incremento.