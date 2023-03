La jornada de ayer fue el día internacional de la tortilla y el Centro de Día de Sanxenxo lo celebró de la mejor manera posible, con la celebración del I Concurso de Tortilla de Patata y una jornada de puertas abiertas. Las familias de los mayores usuarios de este servicio colaboraron elaborando tortillas que fueron degustadas por el jurado formado por el concejal Daniel Arosa, el profesor del Obradoiro de Hostalería do Salnés, Paco Caneda, y el jefe de servicio de Samaín, José Antonio Virola.

El mejor plato se premió con un diploma acreditativo de La Mejor Tortilla del I Concurso de Tortilla de Patatas. Y al resto de las familias participantes se les entregó una tarjeta de agradecimiento por su colaboración.

Por otra parte, los alumnos de 6º del colegio de A Florida junto a su tutora Roser Villar y la profesora de apoyo, María Leal, visitaron ayer la Casa Consistorial dentro de un trabajo escolar denominado “O meu concello”. La delegación formada por una veintena de niños y niñas recorrieron las dependencias del edificio con la concejala de educación, Paz Lago, para finalmente ser recibidos por el alcalde, Telmo Martín, en su despacho.

Una de las alumnas fue la encargada de mostrar el agradecimiento por la recepción y anunciarle que le iban a hacer una entrevista. Tras probar la mesa y la silla del alcalde, se dirigieron al salón de plenos y como si de la Corporación se tratase comenzaron con las preguntas al regidor: ¿Cuando era niño imaginó alguna vez ser alcalde de Sanxenxo?, ¿qué es lo que más le gusta de este concello?, ¿Cuánto dinero se invierte en el Concello?....

Tras las preguntas y después de que la tutora comentase que se trataba de un grupo muy comprometido, el alcalde bromeó que entre el alumnado podría haber “un alcalde ou alcaldesa no futuro”. Para finalizar la visita, los alumnos hicieron entrega a Martín y a la concejala de dos calendarios hechos por ellos mismos y el Concello les regaló una bolsa con material promocional del municipio (una mochila y un libro de Os Bolechas). “Hai que facer máis visitas como estas e que nos fagades chegar as vosas propostas sobre o que vexades mal no noso concello porque así poderemos mellorar”, les dijo Martín.