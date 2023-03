No marco do programa municipal Proponte e coa finalidade de potenciar o tecido social do concello e as sinerxías entre as asociacións que o conforman, a Concellería de Benestar Social organizou o primeiro Lab Social-Xuntanza Proponte. O encontro, que se celebrará o vindeiro venres 17 de marzo no Salón de Actos da UNED en horario de 16.00 a 21.00 horas, terá como eixo central o “Traballo en Rede no Terceiro Sector”.