El voto particular de una magistrada coincide con la tesis del Concello: la prórroga incumpliría la ley europea

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, se quedaba ayer con la parte a su favor de la sentencia y que viene dada por el “contundente” voto particular emitido por una de las magistradas de la Sección Quinta del Supremo en el que concluye que las sentencias de la Audiencia Nacional anulando la prórroga de la concesión a Ence debieron ser confirmadas.

Efectivamente, “con el respecto que me merece la decisión mayoritaria”, la magistrada Ángeles Huet de Sande no comparte los argumentos recogidos por la sala en su sentencia. Considera, en primer lugar, que la concesión otorgada a Ence en 1958 no debe equipararse con aquellas situaciones recogidas en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas de 1988 en la que sí se reconocía una obligación compensatoria a propietarios de terrenos que pasaron a ser de dominio público marítimo-terrestre por ley. Una situación equiparable a un proceso expropiatorio.

Sin embargo, considera que la concesión a Ence a mediados del siglo pasado de estos terrenos para su fábrica de celulosa no debe encajar en ese carácter compensatorio que establece la disposición primera, sino en la cuarta. Y añade que esta disposición transitoria no tiene este espíritu de compensación por los derechos adquiridos antes de la reforma legal, por lo que sí debería aplicarse el artículo 32.1 de la Ley de Costas de 1988 y anular la prórroga como indicó la Audiencia Nacional. De hecho, insiste en que, como alertó el Consejo de Estado, la extensión temporal de la prórroga “va a acabar produciendo un sistema transitorio” de la ley de Costas de 1988 de “un siglo de duración”.

La magistrada explica que el Tribunal no hace mención a una cuestión que "no es menor" y que debería haber supuesto el planteamiento, cuando menos, de una cuestión prejudicial ante el TJUE para que decidiese si la prórroga se ajustaba a la ley comunitaria

Además, hace referencia a una cuestión por la que la Comisión Europea acaba de abrir un procedimiento de infracción a España y que, tal y como cree el Concello, resulta clave en esta cuestión. La concesión de la prórroga a Ence sin que se produjese ningún tipo de proceso de concurrencia competitiva.

Cuestión prejudicial a la UE

Indica que, pese a que el Constitucional descartó la incidencia de la reforma de la ley de Costas en el artículo 38 de la Carta Magna, esto “no nos exime de abordar la cuestión desde la perspectiva del Derecho europeo cuya primacía se impone sobre el Derecho interno con las consecuencias que le propias, incluida, la de en su caso, plantear una cuestión prejudicial” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Y es que la magistrada apunta a esa posible incidencia que en la regulación legal de la prórroga de Ence “pueda tener la Directiva de Servicios” del Parlamento y el Consejo Europeo que regula las concesiones demaniales que sirven “de soporte al ejercicio de actividades económicas y su compatibilidad con el principio de no discriminación en la medida en que no se prevé ningún procedimiento de licitación pública para su otorgamiento”. “Aspecto este, no menor, que está presente en la cuestión litigiosa y que no ha merecido comentario alguno en la decisión mayoritaria” tomada por el resto de los magistrados, como señala Huet de Sande.

El alcalde ordena a los servicios jurídicos que busquen “todas las posibles vías de recurso”

Con todas las cautelas al tratarse de un fallo que ayer estaba todavía “caliente” y recién salido del horno, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, pidió “confianza” a la ciudadanía porque el Concello ve oportunidad de seguir dando batalla legal en el caso Ence y “continuará luchando por recuperar la ría”. “Di orden expresa y urgente a los servicios jurídicos para que busquen todas las posibles vías de recurso”, anunció. Lores considera que el fallo del Supremo es una decisión “inaudita” que se “carga la Ley de Costas y la posibilidad de protección del litoral”. Para Lores, un fallo que permitirá a la empresa completar 105 años de estancia en la ría de Pontevedra en terrenos de dominio público “es un fracaso del estado de derecho” y, a su juicio, “un pelotazo” y dotar de “derecho de pernada” sobre estos terrenos a la empresa Ence.

De nuevo, el regidor nacionalista ha reiterado su afirmación de que este fallo “confirma que, en el siglo XXI, poderoso caballero es don Dinero”. Aún así, ve esperanza en el voto particular contenido en la sentencia ya que cree que “se abren nuevas posibilidades pues confirma la tesis del Ayuntamiento”. Sobre todo ante el expediente sancionador incoado por la Unión Europea contra el Estado español por el incumplimiento de la Directiva de Servicios, una cuestión que se aborda en el “contundente voto particular” de una magistrada del Supremo contraria a la prórroga, donde se reflejan cuestiones expuestas por el Ayuntamiento de Pontevedra y que “no fueron tratadas en la sentencia”. Según ha señalado, una de las coincidencias del Ayuntamiento con el voto particular se centra en que no es posible que haya 105 años de concesión en espacio público porque supondría “saltarse” la Ley de Patrimonio y las directivas europeas.