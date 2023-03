O concelleiro de Festexos, Xosé Luís Martínez, deu a coñecer este mércores boa parte da programación da primeira edición da “Primavera en Poio”, unha iniciativa que fará que actúen no municipio, en diferentes datas, orquestras e grupos musicais moi coñecidos . A batería de concertos dará comezo o 31 de marzo e concluirá o 16 de maio.

O encargado de estrear esta nova oferta lúdica e o Grupo América de Vigo, que darán o pistoletazo de saída á programación en Raxó, nas inmediacións do recinto portuario, o venres 31 de marzo. O sábado 1 e o domingo 2 de abril, chegarán ás parroquias de San Salvador (praza da igrexa) e de Combarro (Praza da Chousa), respectivamente, Los Satélites e Panorama. Xa o domingo 30, Samieira, na Praza Alfredo Romay, acollerá unha actuación da orquestra Marbella. O peche será o martes 16 de maio, na véspera do Día das Letras Galegas, con París de Noia e Los Coleguitas, na Praza da Granxa de Campelo. Xosé Luís Martínez lembra, asemade, que dentro do festival tamén se inclúe o renovado Sons de Ánkar, que, logo de varias edicións desenvoltas a principios de verán, cambia de data e de formato, pasando a celebrase o sábado 29 de abril, coas Tanxugueiras como grandes protagonistas.