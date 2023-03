Poco tiempo después de que comenzaran las excavaciones en terreno portuario, donde antes se ubicaba una pista de skate, para levantar el futuro auditorio de Marín, la aparición de agua de mar muy cerca de la superficie obligó a modificar el proyecto original y eliminar un pequeño sótano previsto. Desde entonces, esta obra que impulsa el Concello se h a convertido en el principal caballo de batalla del PSOE. Hace unos días, su portavoz, Manuel Pazos recordaba que “una obra que estaba prevista ejecutar en 3,7 millones de euros hace dos años, está ahora en 5,6 millones de euros, y estamos convencidos de que no será el último incremento”. Tras subrayar que “la aparición de agua durante la excavación, algo totalmente previsible para todo el mundo menos para el gobierno local, ha supuesto que se tenga que modificar el proyecto. La solución que se plantea pasa por renunciar a la planta sótano donde se iba a albergar el aparcamiento del auditorio y encarecer el coste de la obra en 350.000 euros”.

Ahora, el PSOE marinense lanza un nuevo capítulo de estas críticas y pone en entredicho el informe geotécnico que supuestamente se utilizó para analizar la parcela elegida. Según Pazos, “no podíamos entender que un informe geotécnico no fuese capaz de detectar la existencia de agua superficial en la parcela del auditorio ni tampoco de una escollera que impide la ejecución del sótano”. Y semanas después, los socialistas ya conocen la respuesta. “Ahora sabemos que no se realizó ningún estudio geotécnico en esa parcela y que realmente se aprovechó otro realizado hace 16 años en las proximidades de la plaza de España. No sabemos quién lo encargó, ni qué empresa lo realizó, ni para qué obra. Quizá fuese un documento encargado por la Autoridad Portuaria para la obra de soterramiento de la avenida de Ourense, o quizá lo encargó la empresa que iba a construir el centro de ocio. Lo cierto es que se trata de un documento que no figura en ninguna parte del expediente administrativo”.

Para los socialistas “es inadmisible que para abordar una obra de más de cinco millones de euros hayamos recurrido a un documento de hace 16 años y que no se corresponde con la parcela del auditorio. Es normal que no hubiese detectado la escollera puesto que en el año 2007 estaba por dentro de la valla del puerto.”.

A juicio de Pazos, “no se trata de un tema menor porque teníamos intención de solicitar responsabilidades patrimoniales a la empresa que elaboró el informe ya que causa un daño económico evidente y reduce la cofinanciación de fondos europeos a la que pudo optar el Concello. Ahora resulta que es posible que ni tan siquiera podamos reclamar nada a nadie porque esa empresa nunca fue contratada por el Ayuntamiento y la parcela donde hizo las catas no es donde se va a hacer el auditorio”.

Por ello, piden explicaciones: “Queremos saber de dónde sale ese informe, pero lo más importante, quién dio la instrucción de emplear un informe viejo y desfasado para abordar una obra de esta envergadura”.