Un 8-M más transversal que nunca

La celebración del Día Internacional de la Mujer ha supuesto una movilización sin precedentes para el tejido institucional y asociativo de la ciudad, que desde ayer ha puesto en marcha un calendario repleto de actividades en las próximas semanas para conmemorar y reivindicar los derechos básicos de la mujer en las sociedades actuales.

El pistoletazo de salida corrió a cargo del Concello de Pontevedra este martes, con la lectura del manifiesto institucional redactado por la periodista Natalia Puga y el estreno del cartel promocional, elaborado por la diseñadora gráfica Sara Docampo, en el balcón de la Casa da Luz, bajo el lema Mulleres Adiante!

En su escrito, Puga destacó que “es hora de que las mujeres dejemos atrás las limitaciones autoimpuestas y las que nos sigue imponiendo la sociedad”. Con datos como la brecha salarial en las pensiones o la proporción mayor (30%) de hombres en puestos directivos, recalcó la necesidad de “seguir adelante” y de “no dejar retroceder ni uno solo de los derechos ganados, ni dar marcha atrás en el camino hacia la igualdad”, destacando que con el feminismo “las mujeres logramos tener voz”.

Su lectura concluyó con una reivindicación final. “Toca seguir defendiendo el derecho a no tener que pedir perdón por ser fuertes o querer ocupar espacios de la vida pública. A no tener que trabajar el doble para la mitad del reconocimiento. No volvamos a la casilla de salida. Mujeres adelante. Y juntas”.

Al manifiesto institucional se sumarán en los próximos días todos los eventos que forman parte del programa con motivo del 8-M, entre los que se encuentran los coloquios As mulleres que opinan son perigosas, que se celebrarán en el Teatro Principal los días 17 y 18 de marzo, y los Faladoiros Feministas, que tendrán lugar en la sede del Centro de Información á Muller (CIM) el 22 y 29 de marzo.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el área de Promoción Económica de Pontevedra inaugurará en la Praza de España la feria de alimentación y artesanía ProdutorAs, en Feminino, que reunirá a 30 expositores de mujeres emprendedoras de ambos sectores.

Por otro lado, la Concellería de Igualdade de Pontevedra anunció la puesta en marcha del programa de actividades para las mujeres de las parroquias del rural Somos Quen 2023, así como el inicio de las actividades del programa de empoderamiento femenino Xuntas, que se iniciará todos los martes a partir del 21 de marzo en el CIM, de 10.30 a 12.30 horas.

Se sumará también a las reivindicaciones la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, con una declaración institucional y una conferencia el viernes sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo a favor de la igualdad laboral.

Entre los colectivos sociales que impulsa actividades durante esta semana se encuentra la Asociación Boa Vida, que convoca para hoy a las 17.00 horas en la Casa de Cultura de Tomeza un nuevo Círculo de Mulleres, en el marco de sus reuniones que forman parte del proyecto Vivir co Rural.

Por otro lado, el Colectivo Feminista de Pontevedra organiza a partir de las 18.00 horas una merienda feminista en los jardines de Casto Sampedro, como preludio a la manifestación que tendrá lugar a las 20.00 horas con motivo de la marcha mundial de las mujeres, que saldrá de la Praza de Ourense y finalizará en la Ferrería.

También con motivo del 8-M, el Arquivo Histórico Provincial acoge una conferencia con el título de Mulleres de seu no mar galego. A familia Llauger de Vilanova de Arousa. Estará impartida por José María Leal Bóveda, profesor de la UNED, y Sabela Valcárcel, investigadora de la familia Llauger.

Además, el Partido Popular de Pontevedra organiza, a las 20.00 horas en la Casa das Campás, una mesa redonda bajo el lema Mujer y Deporte, que contará con la presencia de Charo Castro, presidenta de la Sociedad Gimnástica, la marchadora internacional Antía Chamosa e Isabel Millán, piragüista de Dragon Boat.

El homenaje de UGT a Pilar Martínez, primer acto sindical

La estradense Pilar Martínez Hervás, trabajadora durante más de tres décadas de la extinta fábrica de Cedonosa-IKF España en Cuntis, recibió ayer el Premio 8 de Marzo 2023 del sindicato UGT, gracias a su labor al “representar a sus compañeras y compañeros y defender sus derechos laborales desde el comité, del que fue presidenta durante 24 años hasta el cierre de la empresa en 2010”, detallan desde la Unión. Este galardón se une a las múltiples reivindicaciones que pone en marcha hoy todo el tejido sindical de la provincia, con la manifestación convocada a las 11.15 horas en la calle Pasantería por CC.OO para exigir “la igualdad real en los centros de trabajo y la aplicación de los convenios colectivos”.

Esta movilización matinal será el preludio a la marcha mundial de las mujeres, que tendrá su representación en Pontevedra a partir de las 20.00 horas en la Praza de Ourense, con una manifestación que recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar a la Praza da Ferrería. En ella, participarán tanto el Colectivo Feminista de Pontevedra como los sindicatos como convocantes. Además, el 10 de marzo, la CIG conmemorará el Día de la Clase Obrera con una concentración a las 20.00 horas en la Peregrina.