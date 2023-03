“Estoy que no me lo creo, me parece que todo es mentira y me voy a despertar”

La ilustradora pontevedresa Paula Cheshire recibió el pasado domingo el Premio Antifaz a la autora revelación del Salón del Cómic de Valencia por “El Duelo”, una obra que presentará el próximo viernes en la librería Paz. “Estoy alucinando un poco, la verdad”, reconoce a propósito del galardón, “porque uno nunca se espera ganar un premio por algo que hace como trabajo. Estoy que no me lo creo, me parece que es todo mentira y voy a despertar un día y todo va a volver a ser normal”.

–¿Cómo fueron sus inicios en el cómic?

–Empecé a hacerlo profesionalmente cuando me hice autónoma, que fue hace dos años casi. Antes siempre leí cómic y es esto que sueñas con dedicarte a lo que te gusta pero, lo típico, es muy difícil en este país ser autónoma y es difícil sobre todo ganarse la vida como dibujante, y especialmente como dibujante de cómic. Pero decidí atreverme a intentarlo y, bueno, por ahora lo estoy consiguiendo.

–¿Se formó como autora de cómic?

–Nunca estudié cómic en sí. Empecé Bellas Artes pero no me acabó gustando del todo, lo dejé y al final estudié Diseño Gráfico en Ourense, en la Escuela Antonio Faílde. Y aunque no es necesario saber dibujar para ser diseñador, la verdad es que como siempre me gustó dibujar y siempre aprendí un poco por mi cuenta, como que aprendí a mezclar los dos conceptos. En diseño aprendes mucho de tipografía y de composición y juntándolo con el dibujo al final para la cartelería y para la ilustración sin ningún tipo de diseño es útil, y para el cómic también, claro, porque un cómic es mucho de composición.

–¿Cómo es su álbum “El Duelo”?

–”El Duelo” es la historia de lo que vivo yo después de que mi madre falleciese en 2019 de un cáncer de páncreas. Es una obra que hice porque en el momento de atravesar todas las fases del duelo, en ese momento en que tienes una pérdida y como que descoloca la vida y todo, me sentí un poco sola, sentía como que nadie me entendía, cosa que no es verdad pero es la sensación que tienes. Y quise hacerlo precisamente para conectar con otras personas que estuviesen pasando por lo mismo o por algo parecido, conectar aunque sea un poquito.

–¿Cómo retrata ese proceso?

–Lo que hice fue coger las fases del duelo como la pérdida, la ira, la depresión o la negación. Y al final el cómic acaba en la última fase, que es la aceptación, es el aprendizaje a vivir con ello, aunque tengas el corazón un poco partido, porque yo creo que eso no se va a pasar nunca, la tristeza siempre va a estar ahí, pero aprendes a transformarla y a verla desde otro enfoque.

–¿Es “El Duelo” su primera obra?

–La primera que publico como autora completa con editorial, porque antes he hecho fanzines y también publiqué un cómic para niños, “Miquits”, con la editorial Antela, pero fue solo como dibujante.

–¿Le resultó complicada esta nueva faceta de elaboración de los textos?

–Un poco, sí, porque es autobiográfico y como tuve que hacer un poco de memoria de todo lo que pasé, resultó difícil pasarlo a texto y fue bastante duro, pero al mismo tiempo también fue muy sanador.