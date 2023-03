Frecuentes retrasos, incoherencias entre las horas anunciadas en la web y las que manejan los conductores, autobuses que llegan con escasas plazas dejando en tierra a algunos pasajeros, o la total ausencia de atención al público en la Estación fuera de las horas de oficina, son algunas de las quejas que reiteran los usuarios del transporte público entre Pontevedra y Vigo. Muchas de ellas ya se recogen en las numerosas hojas de reclamaciones que recibe la empresa concesionaria del servicio, Monbus.

Con la puesta en marcha del nuevo Transporte Público de Galicia, unido a los importantes descuentos que oferta la tarjeta de usuario, cada vez son más las personas que optan por el autobús para desplazarse diariamente entre ambas ciudades para trabajar o estudiar. Pero el incremento de usuarios no ha evolucionado de forma pareja a las prestaciones, por lo que en las dársenas de las estaciones de Pontevedra y Vigo es habitual encontrar a pasajeros molestos con este servicio público.

Las hojas de reclamaciones que recibe la empresa concesionaria coinciden en denunciar retrasos, autobuses que parten antes de la hora marcada en los horarios e incluso la imposibilidad de acceder al vehículo porque llega a la estación con menos plazas que potenciales viajeros.

Llegar tarde al trabajo

Es el caso, entre otros, de Esther Pello, que el pasado sábado 4 presentó una reclamación por no poder acceder al autobús de las 20.10 horas, que llegó tarde y casi completo. Esther Pello reside en Pontevedra y trabaja en Vigo. Por la tarde espera el vehículo anunciado por la compañía a las 20.10 horas, que “no suele llegar puntual” y que el pasado sábado “como en otras ocasiones, llegó a Pontevedra con menos plazas” que las que necesitarían los usuarios que lo esperaban. Ella y “aproximadamente otras veinte personas” se quedaron fuera, explica. Los trabajadores de la estación les ofrecieron como solución que llegaría otro vehículo, pero en el caso de esta trabajadora no puede arriesgarse a perder más tiempo, por lo que optó por esperar al tren de las 20.54. Esta usuaria subraya que esta situación ya le ocurrió en varias ocasiones, por lo que tiene que explicar en su puesto de trabajo los motivos por los que a veces llega tarde. Se queja además de que a esas horas no hay nadie en la oficina de Monbus de la estación de Pontevedra, y que en Información no le facilitan la hoja de reclamaciones. “Me dicen que tengo que dirigirme a la empresa y no hay nadie”, se queja. “Esto es un servicio público y por un lado te animan a dejar el coche en casa y a utilizar el transporte público, pero luego pasan estas cosas y no puedes confiar en él”, protesta Pello.

También denuncia esta situación Nico Díaz, un joven estudiante que se ha visto afectado muchas veces por estas deficiencias del servicio. Según explica, no solo por los habituales retrasos, sino porque incluso se ha quedado sin transporte a Vigo, porque “el conductor decide salir antes de la hora”. Así le ocurrió –explica Díaz– el pasado 1 de marzo, cuando el joven, que reside en Vigo, llegó a la estación de Pontevedra unos minutos antes de las once de la noche, hora a la que está fijada el último servicio entre la capital y la ciudad olívica. Después de esperar en la dársena unos minutos sobre las 23.00 horas, los trabajadores de la estación le indicaron que el autobús se había ido “unos diez minutos antes”.

Antes de la hora

Ante su incredulidad y tras recordarles que él había llegado antes de la hora de salida anunciada tanto en la web de Monbus como en los paneles informativos de la estación, estos operarios le argumentaron que “una cosa es lo que diga la web y otra la hora que tienen marcada los conductores”, que en este caso, según le indicaron, era las 22.50 horas. Por ser el último servicio del día, Nico Díaz tuvo que recurrir a un amigo para que lo recogiese y llevase en coche a Vigo.

Al igual que la anterior denunciante, tampoco pudo pedir una solución a algún responsable de la compañía, ni presentar en ese momento una queja formal, porque en la estación no había nadie que le facilitase el libro de reclamaciones.

Este joven demanda más diligencia tanto por parte de la compañía que presta este servicio público, como por parte de la Administración para vigilar su cumplimiento.