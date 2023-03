El Grupo Cultural Ronsel, la Asociación por un Museo do Mar de Marín, la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica, el Ateneo Santa Cecilia y la APDR, reclaman la protección del viejo muelle conocido como “O Cemiterio”. Se trata del lugar donde se trasladaban las viejas embarcaciones de madera de pesca de bajura, tras las obras de la Escuela Naval y ante la imposibilidad de poder entrar en el estuario del río Lameira, que era su fondeadero natural.

Estos colectivos indican que durante décadas los marineros vienen usando este espacio, no solo para el amarre sino también como punto de reunión y encuentro. Lamentan que Marín “no se caracteriza precisamente por la conservación de su patrimonio histórico artístico”. Como ejemplo apuntan “el priorato, Villa Echegaray, la Casa de Baños, la Casa dos Balcóns, mámoas, petroglifos, pazos, etc.”.

“Si todo esto lo trasladamos al Patrimonio marítimo la cosa es aún más grave. Poco a poco fueron cayendo bajo la piqueta las fabricas de salado y conserva, los viejos muelles y los astilleros de ribera, los centenares de barcos de vapor y ya no hablemos de las embarcaciones de pesca menores, de las que no queda huella”, añaden. Estos colectivos exponen que “aún estamos a tiempo de salvar el pequeño muelle de O Cemiterio, mejorarlo, adecentalo, y darle un uso didáctico que sea compatible con su función de amarre y varada de las pequeñas embarcaciones. Sería el complemento ideal para el Museo do Mar”.