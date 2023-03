“Sin conocer nuestra mitología tan bella no se conoce a Galicia, su personalidad”

“Nuestra mitología popular es incomparable, de una belleza enorme, no tiene comparación con la de otros lugares; y es una pena que los alumnos de secundaria y Bachillerato no tengan un conocimiento de nuestra mitología tan bella porque sin ella no se conoce a Galicia, su personalidad”. El antropólogo Buenaventura Aparicio es autor de “A sociedade campesiña na mitoloxía popular galega”, que acaba de ser reeditada por la Universidad de Santiago.

–¿En qué aspectos profundiza en esta obra? –Este libro recoge una mitología popular formada, elaborada, hace siglos. El tipo de relatos que contaba esta tradición oral estuvo en vigor hasta prácticamente mediados del siglo XX. Son una serie de leyendas y mitos que lo que esconden son las creencias, las preocupaciones, las costumbres de esta sociedad tradicional. –¿Cuáles son los principales mitos y leyendas de esta tradición? –El campesino los temas delicados no podía relatarlos de un modo explícito, entonces acude a la elaboración de unos personajes imaginarios, que son las mouras y los mouros, unos seres fantásticos mitológicos, que viven en ciertos lugares que están revestidos de misterio, de antigüedad, de prestigio, que son las mámoas, los petroglifos y los castros. Éstos son los escenarios en donde supuestamente, y ya digo que esto es una fantasía, viven esos personajes. Y estos personajes actúan y se expresan, y a través de esa expresión la sociedad labriega, la sociedad campesina de hace unos siglos, exponía una serie de temas y preocupaciones que son realmente de los campesinos, pero que lo reflejan de modo un poco oculto en estos personajes. Y ahí está toda la esencia de las creencias, las preocupaciones, los mitos e incluso el código de valores de esta sociedad, de ahí su gran importancia. –¿Cuáles eran los rasgos de esta sociedad? –En estas leyendas hay que hacer un poco trabajo de análisis para desmenuzar, analizar y ocultar lo que está realmente segmentado y oculto. En los hogares campesinos, por ejemplo, el rol de la mujer y el hombre eran diferentes. Aparentemente es una sociedad patriarcal, ya lo decía Risco, educada a través de las explicaciones de la iglesia, del púlpito. Y también el petrucio, el abuelo de la familia, enseñaba y transmitía otros conocimientos en la lareira. En la larga noche de invierno el petrucio, el mayor de la familia, transmitía una serie de creencias, que resumen todos los valores que esa sociedad tenía. Era, ya digo, una sociedad patriarcal en la que destacaba claramente la figura del hombre, pero lo bueno es que en el hogar, sin testigos, la mujer tiene un rol muy importante, no públicamente, pero sí en el hogar. –Asegura que eso provocaba tensiones en las familias… –Toda una serie de tensiones intrafamiliares donde la mujer quiere hacer ver su papel. Esto está de una manera muy sutil explicitado en los relatos de los mouros. –¿Qué otras características se ha encontrado? –Por ejemplo el papel de la cabellera femenina en la seducción amorosa. Es un tema que en el cine y en miles de relatos, pero aquí se manifiesta a través de ese ser mítico, que es la reina de la mitología popular, que es la moura. La moura se aparece cerca de una fuente, siempre peinando su cabello dorado, precioso, y con esa cabellera y el acto de peinarse, con su belleza extraordinaria, intenta seducir a los jóvenes que pasen por allí para que la desencanten, porque ella está encantada. –También realiza un análisis del tema de mover o cambiar los marcos… –En la sociedad gallega tradicional los pecados capitales no son los que consideraba la iglesia, sobre todo los pecados de orden sexual. En esa sociedad en la que existía mucha competencia por las tierras, los recursos eran escasos, y al mismo tiempo tenían que ayudarse, en ciertas labores necesitaban brazos y tenían que colaborar, había una tensión: una competición y al mismo tiempo necesitaban ayuda. Pues lo que verdaderamente se rechazaba era lo anti comunitario, el individuo que era egoísta y pretendía acaparar todo, dejando a los demás sin recursos. Y por ejemplo una las cosas que hacía era mover los marcos para ampliar sus propiedades. Pues bien, esa gente que mueve los marcos cuando mueve no puede entrar en paz en el Alén, está condenado a ser muerto desacougado, un ser que vaga por los caminos hasta que alguien, un familiar o un amigo, repare la falta y vuelva el marco a su sitio. En ese momento, cuando se repara el daño material que se ha hecho, ese muerto ya puede descansar en paz. –¿Qué otras curiosidades se ha encontrado al investigar? –Son sociedades que viven al límite de subsistencia, en una situación económica difícil, y hay un sueño siempre, una verdadera fiebre del oro, la búsqueda de tesoros. El que lo encontraba remediaba la pobreza, y esos tesoros no están escondidos en cualquier sitio sino en los lugares míticos, en los castros, los petroglifos y las mámoas. Y por lo menos desde el siglo XVI tenemos constancia documental que no hubo una generación de gallegos y gallegas que no fuesen con los sachos a excavar esos lugares en busca de los tesoros. Y otra cosa muy curiosa: la peculiar relación que tenemos con la figura del demonio. –¿Cómo nos llevamos los gallegos con el demonio? – Al gallego el demonio no le mete demasiado miedo, con él hay cierta confianza. Hay una frase que lo resume todo: Deus é bo, mais o demo non é malo. Y como personaje poderoso con él también hay que saber moverse. Hay una cierta confianza. Y en los relatos sobre esta figura hay una cierta ironía, no se le tiene mucho miedo.