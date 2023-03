O espazo publico é calidade de vida, saúde mental e benestar; ou directamente máis sinxelo: o espazo público é vida. Sábeo ben a Concellería de Desenvolvemento Sostible de Pontevedra, que suma e segue co proxecto de reforma integral da que é a principal area de socialización do barrio de Monte Porreiro.

E máis que vai ser! Porque o parque da Praza de Europa xa ten outra luz e as obras para potencialo como núcleo de centralidade e da vida social do barrio avanzan a bo ritmo da man dun proxecto que, entre outras cousas, está a permitir a mellora da iluminación da nova pista multideporte e dos campos de petanca, ademais da renovación paisaxística do contorno da zona de xogos infantís.

“O broche a esta intervención porémolo coa mellora do pavimento de xabre e a dotación de novo mobiliario (bancos e papeleiras) e de puntos de recarga para teléfonos móbiles”, adianta neste senso o edil socialista e titular de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, sobre os próximos pasos dunha proposta que tamén vai ampliar a área de lecer infantil con novos xogos e substituír o seu chan con herba sintética.

As obras avanzan a bo ritmo

Iván Puentes: “O broche porémolo coa mellora do pavimento de xabre e a dotación de novo mobiliario”

Tralo pintado da nova pista multideporte e a plantación de arborado que está permitindo mellorar as condicións de sombra e a composición ornamental no contorno do seu parque infantil, os traballos, executados pola empresa Garocaprim SL, proseguen agora sen pausa coa renovación paisaxística da contorna da zona de xogos infantís e cunha substancial mellora da iluminación.

Vanse instalar dous focos para a pista deportiva e outros dous proxectores para a área dos terreos de petanca, o que vai permitir o seu uso nas últimas horas da tarde e pola noite. Ademais, realizarase unha supervisión das luminarias no conxunto do parque.

Tamén se procedeu a unha primeira plantación de arborado, “con especies que permitirán mellorar as condicións de sombra no contorno do parque infantil, como cinamomos ou árbores do paraíso; outras de composición paisaxística como bidueiros (cara á rúa Alemaña), e arces sacarinos (exemplar ornamental), envolvendo as zonas de estancia e confort arredor da área de lecer para nenos e nenas”, segundo detalla o edil socialista sobre un proxecto deseñado para “poñer en valor o principal espazo de socialización do barrio”, que o “está a lograr”.

Paisaxe, comunidade e confort coma epicentro

Entre os obxectivos deste proxecto de reforma integral, ao que Desenvolvemento Sostible destinou unha achega económica de 44.467,18 euros contémplanse:

1.- Mellorar o valor paisaxístico do espazo mediante a dotación dunha acaída composición a nivel de xardinería;

2.- Xerar un espazo de socialización comunitaria e de encontro co desenvolvemento de actividades lúdicas e deportivas;

3.- Optimizar a comunicación co contorno e a accesibilidade dos camiños de acceso,

4.- Incrementar a capacidade de acollida e confort do espazo coa construción de zonas de estancia e lecer cunha axeitada dotación de mobiliario e iluminación.

Deste xeito, a pista polideportiva instalada está pensada para xogos de pelota en xeral e conta con peche perimetral, entradas polos dous laterais, estruturas cubertas de capa anti graffiti, paneis laterais baixos e frontais de dobre altura e pezas metálicas galvanizadas en quente con recubrimento en po, tornillería de aceiro e ancoraxes metálicos.

Pola súa banda, a intervención tamén prevé a subministración e instalación de papeleiras e de puntos de recarga con catro tomas de USB. Os céspedes estarán formados por unha mestura de especies axeitada ás características específicas de cada zona e instalarase un sistema de rega automatizado.