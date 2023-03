“Soy discapacitado, soy igual que tú”

Sergio Soler, un chico con discapacidad de la Asociación Juan XXIII de Pontevedra, explicó a 75 estudiantes de 2º de Primaria del colegio Sagrado Corazón las claves para tratar a personas como él. “Cada uno tenemos nuestro ritmo y no tiene porque ser el mismo que el tuyo”, les dijo. También les recordó que, al igual que le ocurre a ellos, “nos gusta que nos traten a cada uno como la edad que tiene”. Sergio aclaró a estos pequeños estudiantes, de 7 y 8 años de edad, que las personas con discapacidad “necesitamos información y tiempo para pensar” e igualmente “nos gusta opinar por nosotros mismos y tomar nuestras propias decisiones”.

"Cuando iba a otro colegio algunos me pegaban en la cabeza; yo estaba en una esquina agachado y sin decir nada"

Dentro de un programa de sensibilización sobre la discapacidad que desarrolla la Asociación Juan XXIII, en este encuentro con pequeños del colegio Sagrado Corazón, Sergio Soler Folgada recordó a sus invitados que “yo soy igual que tú” y por eso, entre otras cosas, “quiero que respeten mis derechos y poder elegir. Cumplo con mis obligaciones, me gusta la música, el deporte y disfruto tomando algo con mis amigos. Me gusta ir al cine, salir de fiesta e ir a la discoteca. Me gusta opinar y que me tengan en cuenta”, fueron algunas de claves que este chico aportó a los pequeños estudiantes, para que conozcan un poco mejor a las personas con distintas capacidades.

La asociación desarrolla este programa de sensibilización social y educativa con el objetivo de concienciar al alumnado más joven sobre la discapacidad. La actividad incluye una exposición inicial, en la que también se habla a los chavales de los derechos de las personas con discapacidad. A continuación, comparten actividades como juegos tradicionales y también realizan juntos tareas relacionadas con la naturaleza, ya que en la asociación tienen un centro ocupacional de jardinería.

Estos pequeños visitantes, como los de otros centros escolares que pasan por las instalaciones de Juan XXIII, “son los hombres y las mujeres de mañana y aunque no tengan en el cole a niños con discapacidad, a lo largo de su vida van a conocer a personas así y queremos que les traten como se merecen”, explica Nuria Luque, gerente del centro.

Cuando Sergio iba a otro colegio “algunos me pegaban en la cabeza; yo estaba en una esquina agachado y sin decir nada, hasta que unos compañeros me vieron y se lo dijeron a mis padres y me cambiaron de centro. Ahora estoy muy bien y muy feliz porque aquí tengo muchos amigos”, explicó Sergio a los pequeños estudiantes.