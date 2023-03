El sector turístico de Sanxenxo, con reservas ya para el verano, reconoce una gran falta de personal

A un mes de que se inicie la Semana Santa, las primeras impresiones del sector turístico en Sanxenxo son buenas, con numerosas reservas hoteleras ya para el fin de semana grande, el del 6 al 9 de abril. Además, esta localidad costera pontevedresa cuenta ya con las primeras confirmaciones para el verano. Todo apunta a que va a ser “un buen año”, según el portavoz del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), Alfonso Martínez Cacheda.

Ahora bien, el gran caballo de batalla del sector volverá a ser este año la falta de profesionales, de ahí que los establecimientos hayan iniciado ya la búsqueda, lanzando numerosas ofertas a través de diferentes plataformas. “Es un tema que nos trae de cabeza y que sufren también otros puntos turísticos; no se va a solucionar de la noche a la mañana”, reconoce Martínez Cacheda.

“No podemos hacer una estadística de previsión para la Semana Santa, pero sí sabemos cómo están yendo las reservas, que es bien. Hay que tener en cuenta que aún falta un mes y que el volumen de ventas más importante se hace unos diez días antes. Siempre nos condiciona el tiempo. La gente no quiere un tiempo de querer ir a la playa, ya que en abril puede ser difícil, pero sí que no les llueva, para no tener que estar todo el tiempo metido en el hotel”, resume. “Lo que nos marca una Semana Santa buena es simplemente que llueva o que no llueva”.

En cualquier caso, destaca que “falta muchísimo más para el verano y, sin embargo, está yendo muy bien”. Confirma de este modo que “está habiendo mucho movimiento y la gente se está adelantando”.

De este modo, indica, se ha recuperado la normalidad tras la pandemia para poder reservar con tiempo y no perder la oportunidad de visitar un destino deseado por quedarse de último. “Antes con el COVID la gente reservaba en el último momento por las restricciones, pero ahora ya vuelven a ser previsores. Esto lo notamos tanto a nivel de la Semana Santa como del verano, en las que ya no está presente la sombra del coronavirus”, celebra.

En general, el sentimiento de los empresarios del sector y de asociaciones de Sanxenxo, tal y como confirma el portavoz del CETS, es de que 2023 va a ser un buen año.

En la Semana Santa se espera, sobre todo, turismo de tipo nacional, ya que no todos los viajeros tienen la posibilidad de coger más que los cuatro días de rigor: entre el jueves santo y el domingo. Solo los más afortunados tienen libre desde el fin de semana del Domingo de Ramos.

“Mayoritariamente es gente que se desplaza en coche y que está a cuatro o cinco horas de distancia en Sanxenxo, es decir, de Madrid, Castilla y León y Asturias. Además, están los propios gallegos”, informa el empresario.

A la búsqueda de empleados

La Semana Santa marca el inicio de temporada en el sector hotelero en Sanxenxo, localidad en la que numerosos establecimientos cierran durante buena parte del año. Este abril supondrá encadenar ya con el verano.

“Son pocos los que abren todo el año, la mayoría los de mayor categoría. Después están los que abren desde Semana Santa hasta mediados de octubre, que es donde se encuentran la mayoría de los negocios de alojamiento. También están los que solo abren cuatro meses de verano, pero son los menos”, aclara.

Y esta nueva etapa implica, además, la previsión en la contratación de personal, que se ha convertido en un problema para el sector.

“La gente no quiere quedarse sin personal porque la realidad está ahí y tenemos un problema. No nos consuela, pero no es un problema solo de la hostelería, hay otros sectores que también lo tienen”, reconoce Alfonso Martínez Cacheda, que añade que ante las buenas previsiones para este año “se están adelantando cuanto antes para completar plantillas”.

“Hay una necesidad de personal y una oportunidad de trabajo para quien desee"

Y cierto es que en las diferentes plataformas y secciones de anuncios abundan los reclamos para camareros, cocineros, camareras de piso... Muchos son puestos que se cubren a parte de la plantilla fija o fija discontinua.

“Hay una necesidad de personal y una oportunidad de trabajo para quien desee. Lo más demandado siempre es cocina y sala, camareros, porque son tanto para bares, restaurantes, hoteles...”, señala.

El principal problema con el que se encuentran los aspirantes a los puestos es el acceso a la vivienda, ya que en temporada alta los alquileres se disparan. “Hay establecimientos que tienen alojamiento para el personal, pero no todos, así que hay que buscar alternativas y no es fácil”, indica Martínez. Así, muchos de los trabajadores terminan buscando pisos en localidades cercanas como Poio o Meaño.

“Es un tema que nos trae de cabeza y no se va solucionar de la noche a la mañana. Pero también hay que ver que en general falta gente profesional para trabajar, como ocurre en la construcción”, concluye. “Nosotros necesitamos personal capaz y formado”.