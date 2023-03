O candidato do PP Eduardo Ruadas mantivo onte unha reunión con César Pérez Ares, xeje territorial de Educación de Pontevedra para tratar o estado das instalacións do CEIP Amor Ruibal, así como o futuro do IES de Barro. Un dos primeiros pasos será a xestión de ciclos formativos no IES. Ademáis, xestionarase a implantación da FP Dual, unha modalidade de formación profesional que combina a actividade formativa coa formación e actividade laboral en empresas.