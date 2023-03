O sorteo da asociación Centro Comercial Aberto Estrela de Marín no marco da campaña Celebra o entroido coa Praza de Abastos de Marín, os gañadores das 3 cestas son: Gloria Pardo Porto no posto 1016 Carnicería Cochón; Rosa Garrido Santiago no posto 1176 JM Abreu; e Alejandro Santiago Solla no posto 1172 Peixes e mariscos Begoña . A entrega de premios foi onte xoves, na praza de abastos. A campaña está confinanciada pola Xunta de Galicia.