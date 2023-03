Un estudio dice que Pontevedra es el mayor foco de generación de empleo de su entorno

Pontevedra es el mayor foco de generación de empleo de su área de influencia, según un estudio elaborado para el Concello por el Grupo G4 Plus Desenvolvemento estratéxico: Organización e territorio da Universidade de Vigo, a partir de datos de la Seguridad Social.

Según este estudio, un mínimo de 14.000 personas viene de otros municipios a trabajar dentro del ayuntamiento de Pontevedra, para alcanzar un total de 44.257 personas afiliadas a la Seguridad Social. Las que trabajan y también residen en el municipio son 30.652, según estos datos de la Seguridad Social.

Los resultados presentados ayer constituyen la “primera entrega” de un trabajo que deberá completarse con las cifras de afiliaciones de empleados públicos en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), datos que aún no ha recibido este grupo de investigación. No obstante, se prevé “que no variarán mucho los datos globales”, ya que la Seguridad Social representa cerca del 87% de todas las afiliaciones, según indicó el responsable de este trabajo, Pedro Figueroa.

El informe fue realizado con los datos correspondientes a diciembre de 2022 y recogen un indicador llamado “autosuficiencia de empleo”, que permite conocer “la capacidad que tiene un territorio para generar empleo en relación a su número de habitantes”.

A partir de estos datos, los investigadores realizaron una comparativa entre Pontevedra y los municipios de su área de influencia de más de 15.000 habitantes, Marín, Poio y Sanxenxo, así como con las otras dos “ciudades de referencia” de la provincia, Vigo y Vilagarcía.

Este análisis, explicó Figueroa, muestra que Vigo es la ciudad con mayor número de afiliados que tienen su puesto de trabajo en el municipio, “lo que es lógico por sus dimensiones”, pero no en términos porcentuales, en el que “Pontevedra se visualiza como el mayor centro generador de empleo”.

Concretamente, en Vigo residen 112.942 afiliados –datos de diciembre de 2022–-, mientras que el número de afiliados que trabajan en esta localidad asciende a 139.048, un 23% más, un porcentaje inferior al 44,4% que registra Pontevedra.

Marín, Poio y Sanxenxo

En el resto de municipios analizados en este trabajo, solo Poio presenta también un balance positivo en este indicador, con un 13,5% más de puestos de trabajo que de residentes activos.

Sin embargo, tanto en Marín y Sanxenxo presentan datos negativos, con un 33% y un 18,5% más de afiliados residentes que de puestos de trabajo, respectivamente, al igual que ocurre en Vilagarcía, con un 18,8%.

Al presentar este estudio, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, destacó que “el dato más claro que podemos sacar con las cifras sobre la mesa es que por cada 100 residentes en Pontevedra, hay 144 puestos de trabajo activos de alta como activos en la Seguridad Social”. Destacó además que “estamos en máximos históricos” en afiliaciones, que convierten a la capital en “un foco generador de empleo respecto a los municipios analizados”.

Y en el estudio comparativo con los municipios del entorno –Poio, Sanxenxo, Marín–, “vemos que somos el mayor foco en este campo”. Lores señaló, además, que el dato actual de afiliados a la Seguridad Social en Pontevedra supera la anterior cifra de algo más de 43 mil personas, alcanzado antes de las crisis económicas de los últimos años.

“Veníamos observando disparidad de datos económicos”

“Hace ya un tiempo largo que desde que en el gobierno local veníamos observando una diversidad y dispersión de datos económicos, en especial en lo referido al empleo. Queríamos tener una foto el más aproximada posible de cómo está la situación laboral de nuestro municipio, por lo que encargamos este trabajo al grupo G4 de la Universidade de Vigo que para que averiguase y presentase sus conclusiones al respeto”, explicó el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Dado que este grupo solo recabó los datos de la Seguridad Social y faltan otros indicadores de afiliación, a lo largo de las próximas semanas “serán ofrecidos datos aún más concretos y ampliados”, incluyendo los referidos a las mutualidades. En todo caso Lores entiende que con los datos que faltan en el estudio, de las mutualidades, no habrá muchas variaciones en los resultados finales.

Dentro de los datos ofrecidos por este estudio, se puso el foco en las 44.257 personas afiliadas a la Seguridad Social de alta de la entidad en Pontevedra, que deriva en una autosuficiencia de empleo de 144,4. Esto supone que la ciudad de Pontevedra cuenta con un 44% más de puestos de trabajo que afiliados a la Seguridad Social residentes en la ciudad. El alcalde explicó que el objetivo del informe era aportar “cifras entendibles” sobre la “situación laboral” en el ayuntamiento, dada la “diversidad y dispersión de los datos sobre empleo”.