O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, mantivo unha xuntanza de traballo coa directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas Díaz, co fin de axilizar a tramitación de diversos proxectos de interese estratéxico para o municipio, entre eles, o chan empresarial.

O Concello está pendente da modificación puntual do polígono Industrial de Monte Mocín, na parroquia de Santa María de Sacos. O alcalde lembrou que xunto co polígono do Sangal son as dúas apostas fundamentais para favorecer a implantación de empresas no municipio.