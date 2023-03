La Diputación presentó ayer la “intensa” programación que desarrollará con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo, bajo el lema “A nosa voz, o noso espazo. Os nosos dereitos”. La presidenta Carmela Silva, explicó que “ante los nuevos/viejos ataques por los logros conseguidos por el feminismo”, desde la Diputación incrementarán “los esfuerzos para reivindicar” la voz de las mujeres, su espacio y sus derechos “en todos los ámbitos”.

Esta programación ya arrancó en el pleno del pasado 24 de febrero con la lectura del la Declaración institucional del 8-M, que este año fue redactada por la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer. Además, el 28 febrero se celebró en el Pazo provincial una mesa de debate sobre la “Conciliación en la produción audiovisual, el reto silenciado pendiente”, y, en colaboración con AGAPI, también se ha presentado “Ellas, productoras ejecutivas”. Por otra parte, la Diputación ha encargado 4.500 mochilas de tela conmemorativas del 8-M que han sido ilustradas por las artistas Alba Casanova, La Platanera y Heyjuddy.

El 1 de marzo, a las 20,00 horas, en el salón de actos del Museo Marco de Vigo tendrá lugar la conferencia-coloquio “loita das mulleres da escrita” y el día 3 se colocarán las lonas del Día Internacional de la Mujer en las sedes de la Diputación en Pontevedra y Vigo. Además, también se inaugurará la exposición “Muller e sustentabilidade do mar” en la Casa da Cultura de Riomaior, en Vilaboa. Se trata de una muestra elaborada en colaboración con la Universidade de Vigo, con el Consello da Cultura Galega y con el Campus do Mar.

El 4 de marzo, a las 10,00 horas, en la sede de la Diputación en Vigo se desarrollará una formación en igualdad, coordinada por Chis Oliveira, Amada Traba, María Luisa Abad e Tatiana Retamozo, que consiste en una serie de talleres en institutos y cursos para la juventud interesada, que se repetirán a lo largo de todo el mes. El mismo día, a las 12,00 h oras, en la Casa da Auga de As Neves, se presentará “Mulleres extramuros”, un proyecto integral de interacción, intervención, creación y convivencia de artistas plásticas en el rural que promueve el arte contemporáneo como herramienta de cambio social.

El 7 de marzo, el Auditorio de O Grove acogerá una acción artística de Xelo Marx y Maya Marx, enmarcada en el programa “Mulleres en acción. Violencia zero”. También está programada la entrega de los Premios Emilia Pardo Bazán, en la Sede de la Diputación en Vigo.

El acto central, el 8 de marzo, se divide entre las dos ciudades, Pontevedra y Vigo, pero la programación no terminará ese día y a la jornada siguiente habrá una performance de Neves Seara y Elsa Pereira enmarcada en la iniciativa “Mulleres en acción. Violencia zero”, en el CPI Arquitecto Palacios de Nigrán; y el 14 de marzo el Pazo provincial acogerá la entrega de los Premios “Cambiemos o Conto”, mientras que en la sede de Vigo se presentará el libro “365 días. 365 mulleres”.

El 17 y el 18 de marzo tendrá lugar el foro “As mulleres que opinan son perigosas” en el Teatro Principal de Pontevedra y el día 20, también en la capital, se entregarán los premios del concurso “O mellor xoguete do mundo”, en el que participó el alumnado de 3º y 4º de Primaria de la provincia diseñando un juguete “original, creativo, igualitario, no sexista y no violento”.

El 21 de marzo se presentará en el Pazo Provincial el libro “Ti non sabes o que é ser escritora” y al día siguiente será presentada la publicación “Precursoras da Sustentabilidade e da Axenda 2030”, que recopila biografías de mujeres pioneras. En la sede de la Diputación en Vigo habrá una charla sobre “Olimpia de Valencia”, enmarcada en la iniciativa “Aquí faltan páxinas”.

El Castillo de Soutomaior acogerá el 30 de marzo el III Encuentro Nacional de Políticas Públicas. Mujer y Poder, dirigido por Rosa Cobo en el marco de la Escuela de Igualdad María Vinyals. Finalmente, también se convocarán los premios literarios “Hai unha Voz 2023”, se aprobarán las bases de una nueva edición del programa “Conectadas” y de los premios “Mulleres no foco”.

Una acción artística para “no bajar la guardia”

El acto central del 8-M en Pontevedra será a las 11,00 horas en el Pazo provincial, con una acción artística que lleva por título “Alguén aquí”. Se trata de una pieza que intentará “destacar el estado de alarma y reafirmar la urgencia de no bajar la guardia, de renovar esfuerzos, de despertar más conciencias, voces y espacios de intervención y de defensa de los derechos de las mujeres”. Será un espectáculo de la artista Carmen Quinteiro en el que se combinan varias disciplinas.

Por su parte, en Vigo, el acto central será a las 17,30 horas en la sede de la Diputación, con una inauguración conjunta de las exposiciones ‘” muller da miña vida”, de Puri Díaz, y “Dar alento”, de Ofelia Cardo. El mismo 8 de marzo, a las 19,00 horas, arranca el ciclo de podcast “Ciencia en feminino” con charlas y mesas redondas telemáticas que se programan también para los días 15, 22 y 29 de marzo.