La concelleira de Turismo, Silvia Díaz participó ayer en un encuentro con profesionales del sector para avanzar en el desarrollo del Plan de Sostibilidade Turística en Destinos que permitiría acceder a fondos Next Generation. Díaz avanzó que “nesta convocatoria priorízanse destinos que conten con casco histórico e tamén o turismo azul”, Además de contar el núcleo de Combarro, Poio también cumple con los parámetros relacionados con el turismo azul, al tener al mar como punto de referencia para su desarrollo, al tiempo que apuesta por la sostenibilidad, la accesibilidad y la calidad de los servicios, según el Concello. La edil destaca la necesidad de que este plan sea un documento “o máis consensuado e participativo posible”, de ahí que desde la Concellería de Turismo se diseña una encuesta para el sector, a través de la cual “queremos coñecer a súa percepción sobre o noso destino e incluír as súas suxestións e propostas no Plan de Sostibilidade Turística en Destinos”.

Poio pedirá unos dos millones de euros, que pueden llegar a través de las dos líneas que componen esta convocatoria, correspondientes a los años 2024-2026: el Plan Territorial, de la Xunta de Galicia, o el estatal, dependiente del Gobierno Central. El primero de ellos es el que abarcaría acciones en los centros históricos, mientras que el segundo se centra en el turismo azul. Díaz recuerda que a través de esta línea de ayudas de fondos europeos se pueden financiar diferentes acciones vinculadas a la mejora de la movilidad, rehabilitación y reparación de senderos o miradores, creación de aparcamientos disuasorios, nueva señalización inteligente o accesibilidad a las playas, entre otras opciones. Precisamente, una de las actuaciones a las que se aspira es una línea de transporte marítimo, mediante el uso de embarcaciones eléctricas, entre Raxó y Pontevedra, con paradas en Covelo, Combarro, Campelo y Tambo. “Estamos a falar dunha proposta innovadora na bisbarra, que aposta pola eficiencia enerxética e que suporía establecer unha alternativa de transporte a maiores do tráfico rodado”, señaló Díaz, que cree que el servicio tendría un uso turístico, pero también de los vecinos. En la encuesta enviada al sector, que puede ser cubrir electrónicamente y que fue enviada a los profesionales por correo electrónico, solicita a los participantes que responden a una serie de preguntas, como cuál es el valor turístico más conocido de Poio, su mayor riqueza o cual es la mayor problema en la actualidad.