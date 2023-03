A Consellería de Promoción do Emprego apoia o fomento do emprendemento e a creación de emprego no ámbito do cooperativismo e a economía social no Concello de Barro coa recente concesión de axudas a senllas empresas de nova creación adicadas ao alugueiro de caravanas e a restauración, respectivamente. O delegado territorial da Xunta, Luis López, visitou á firma Gorbeia Cíes, emprazada no polígono industrial de Sequeiros, e a cooperativa xuvenil Sanrc, situada na contorna do parque natural da Barosa.