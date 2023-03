Caperucita busca familia para Aliz, una perra loba rescatada

Aliz es un bellezón. Es una perra loba checoslovaca y tiene un carácter muy bueno, sumado a un temperamento propio del pastor alemán y la resistencia y constitución física del lobo, resultado de la raza creada a partir de estos dos animales en los años 50.

Pero la apariencia de la Aliz de ahora poco o nada tiene que ver con aquella perra que el pasado verano fue rescatada: desnutrida, enferma, con el pelo ralo... ¿Cómo se obró el milagro que la libró de una muerte segura? Porque dos ángeles llegaron a su vida, Beatriz Rodríguez y su hija Tania, amantes de los animales que han recogido a numerosos perros abandonados con el fin de buscarles familia.

“Aparentemente una chica la había acogido tras la separación de sus anteriores dueños y su posterior abandono, pero no podía hacer frente a los gastos, ya que Aliz es alérgica a varios alimentos y necesita una dieta y atenciones especiales que disparan el gasto”, explica el fotógrafo pontevedrés Emi Ramírez, autor de unas artísticas instantáneas para visibilizar a la perra que están provocando admiración en las redes sociales.

“El pasado fin de semana Bea contactó conmigo para hacerle unas fotos y poder dar difusión a su estado de adopción, ya que tienen varios perros rescatados y no pueden abarcarlo todo. Automáticamente me puse en contacto con la artista Alba Quiroga, que me parecía la modelo perfecta para hacer estas fotos y que, además, accedió gustosamente a colaborar por esta causa”, celebra.

Así fue como el parque de la Illa das Esculturas se convirtió en el escenario fotográfico idóneo para que la afortunada Aliz posase en la mejor de las compañías: Caperucita Roja. Y es que Beatriz Rodríguez, que es diseñadora, aportó para la promoción de la perra un bonito traje de este personaje de cuento de Charles Perrault, consciente de que el impacto de juntar a la perra loba con Caperucita sería importante.

Y así fue. Las fotografías no pueden ser más bonitas, especialmente en ese entorno natural. Además, son el documento fehaciente del cambio de la perra, que posa feliz y hasta “sonriente”, nada que ver con el estado en la que fue encontrada hace unos meses tras ser abandonada en un balcón.

“Después de estar meses en acogida en nuestra casa recuperándose Aliz necesita urgente un nuevo hogar y una familia que la quiera como se merece”, asegura en un post en Facebook Beatriz Rodríguez, que añade que la loba checoslovaca se porta muy bien y disfruta de cada nueva experiencia.

Por el momento son ya cuatro las personas que se han puesto en contacto con ella para adoptar a Aliz, y aunque el caso es urgente, solo la familia más adecuada será la elegida para dar una última y definitiva oportunidad a una perra noble y víctima del maltrato y la crueldad humana.