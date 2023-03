A concelleira de Educación, Raquel Rodríguez, anima ás familias de Poio a matricular, de cara ao vindeiro curso lectivo 2023-2024, aos seus fillos e fillas nos CEIP existentes no municipio. Neste sentido, a edil lembra que son varios os colexios que nestas datas están a celebrar xornadas de portas abertas, polo que “é unha oportunidade excelente para que as nais e pais poidan coñecer de primeira man as instalacións, os servizos e as actividades que se levan a cabo durante o curso”.