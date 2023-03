Un 8-M que busca avanzar en igualdad

“Mulleres adiante!” es el lema bajo el que Pontevedra volverá a salir a las calles este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, dentro de una programación que se extenderá durante varios días, organizada por la Concellería de Igualdade y el Centro de Información á Muller (CIM). Con esta programación, el departamento que dirige Yoya Blanco quiere mostrar el “avance imparable en la lucha por alcanzar una igualdad real de derechos y oportunidades”.

La agenda del 8 de marzo echa a andar el martes 7 a las 11.30 horas en el Concello, con la lectura del manifiesto a cargo de la periodista Natalia Puga, que posteriormente será difundido por varios medios, unido al despliegue de una intensa campaña gráfica, que abarca la instalación de una pancarta en el balcón de la Casa da Luz (el mismo martes 7, a las 11.50 horas), la distribución de carteles por mupis y por diversos puntos del casco urbano y de las parroquias y el reparto de paraguas conmemorativos a través del CIM.

El programa fue presentado ayer en un acto en el que participaron la concejala de Igualdade, la socialista Yoya Blanco; la agente de Igualdade del CIM Mercedes Renda, y la diseñadora gráfica pontevedresa Sara Docampo, autora de la campaña gráfica. Blanco hizo hincapié en la necesidad de que, al igual que Natalia Puga, “las periodistas y las mujeres que son conocidas en la ciudad tomen la palabra y visibilicen la lucha que debemos afrontar todos los días” y mostró su deseo de que “algún día no tengamos que hacer estas ruedas de prensa, no exista el 8 de marzo y no haya Concellería de Igualdade, porque eso significará que la igualdad es real y efectiva”.

Mercedes Renda recordó que el 8-M “es realmente una excusa para poner el foco en los problemas que las mujeres tenemos a diario para alcanzar esa igualdad real”, pero “en el CIM se trabaja durante todo el año y la memoria de 2022 refleja que atendemos a 230 víctimas de violencia de género, incluyendo la asistencia psicológica, el asesoramiento jurídico, la información sobre recursos, las necesidades de ayudas y conciliación, las dificultades para el empleo, el techo de cristal y el suelo pegajoso...”. “Pero lo más urgente y escandaloso –añadió Renda– es la lucha contra las violencias. El año pasado nos centramos mucho en el tema de las violencias sexuales y pusimos sobre la mesa la importancia de la educación sexual. Hay que volver a lo más básico. Las opresiones y las violencias también se adaptan a cada cambio”.

Además del encuentro “As Mulleres que Opinan Son Perigosas”, que se celebrará en el Teatro Principal entre los días 17 y 18 de marzo, el programa del 8-M tendrá entre sus eventos los esperados “Faladoiros Feministas”, que se celebrarán en la sede del CIM (Praza de José Martí) los miércoles 22 y 29 de marzo de 19.00 a 20.30 horas.

Los coloquios son con entrada gratuita hasta completar aforo pero también se grabarán para su difusión posterior en la página web del Concello y en las redes sociales de Igualdad. Tratarán sobre “Lei de Liberdade Sexual. Só si é si” (22 de marzo) y “Faladoiro literario feminista: a incorporación da perspectiva feminista na literatura actual”, el 29 marzo.

A lo largo de las próximas semanas se pondrá en marcha el programa de actividades destinadas la mujeres del rural “Somos Quen 2023”. También habrá actividades en los centros escolares.

Actos conmemorativos y de sensibilización en toda la comarca

Marín preparó una programación del 8-M dedicada a “Mulleres emprendedoras: valores imprescindibles na economía de Marín”. La agenda incluye una actividad audiovisual titulada “Proxecto Oito”, con vídeo, exposición de fotografías y “photocall”, además del habitual reparto de tazas conmemorativas, esta vez con una ilustración de Abi Castillo, además de reparto de material de sensibilización en los centros escolares, la acción “A porta violeta” para el alumnado, teatro, presentaciones de libros, charlas y un acto institucional en el Concello el propio 8 de marzo. Las tazas se repartirán el 8 de marzo en el propio salón de plenos del Concello y el día 9 en la plaza de abastos, desde las 11.00 horas.

Ponte Caldelas también inició las actividades con motivo del 8-M, con un mural colaborativo en el que se representan las mujeres a través de rostros femeninos elaborados en una amplia gama cromática que, al tiempo que enfatiza en la igualdad, también muestra una extensa diversidad. El mural fue diseñado por Javier Carrera “Cuco” y contó con la colaboración de Maritza Berttolini, artista mexicana afincada en Pontevedra. El lugar escogido para el mural fue el lateral del pabellón municipal de Chan da Barcia, un espacio en el que la juventud de Ponte Caldelas se reúne para la práctica de deporte y que es muy visible desde la entrada a la villa de Ponte Caldelas desde la rotonda de Pazos.

Vilaboa comienza sus actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la inauguración hoy de la exposición “As mulleres do Mar”, en la Casa de Cultura de Riomaior, que contará con una presentación a cargo de Mari Lires. Se trata de una exposición itinerante que recoge imágenes y textos organizados en paneles sobre los oficios que tradicionalmente desarrollaban las mujeres.