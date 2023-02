O Concello de Vilaboa pon en marcha unha campaña coa que invita ás familias a escolarizar aos seus fillos nos centros educativos do municipio, merecedores de recoñecemento como “Escolas Públicas de Calidade”. O proceso de prematriculación e admisión para o vindeiro curso é entre o 1 e o 20 de marzo e o alcalde de Vilaboa, César Poza, fai causa común coas directivas dos centros “ao defender as vantaxes dunha educación no medio rural” no CRA Plurilingüe de Vilaboa, ou nos centros de Riomaior ou no Toural, único no que se imparte a ESO.