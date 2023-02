La vida con la enfermedad ultra rara de Dent

Es una de las enfermedades más desconocidas del mundo, de ahí que no sea solamente clasificada como “rara”, sino que entra en la categoría de las “ultra raras”. Es la enfermedad de Dent, un trastorno genético que sufren 250 familias a nivel internacional, según las últimas investigaciones al respecto, lideradas en Europa por profesionales del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona y en Galicia por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), de la mano del Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela (CHUS) y de la USC.

Una de estas familias vive en Pontevedra, pero la cifra asciende a cuatro cuando se amplía el ámbito al conjunto de Galicia. Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, FARO ha hablado con dos de ellas para conocer un poco más de cerca este trastorno genético que afecta a los riñones y que progresa con enfermedad renal crónica y fallo renal. Ambas forman parte de la “Asociación gallega de la enfermedad de Dent”, nacida en mayo de 2021, centrada en recaudar fondos para la investigación de esta dolencia incurable.

Primer caso de Galicia

El pontevedrés José Luis Jiménez es el padre de Rodrigo, de 16 años, y Mateo, de 14, ambos diagnosticados, aunque con uno con sintomatología y el otro asintomático. Tienen un hermano pequeño, Mauro, de 13 años, al que el estudio genético ha dejado libre de esta enfermedad. A mayores, a otros dos familiares adultos también se les ha reconocido la mutación.

Todo comenzó cuando al mayor de los tres chavales le detectaron problemas de riñón a muy temprana edad; a los doce le diagnosticaron la enfermedad tras años de pruebas. Con ello, Rodrigo se convertía en el primer diagnosticado de Dent en Galicia, era el año 2019.

El padre explica que los tratamientos actuales son solo sintomáticos y no existen fármacos para evitar la progresión de la enfermedad, que puede terminar haciendo necesario un trasplante de riñón. Se transmite a través del cromosoma X de la madre, afectado por una mutación genética. Suele presentarse casi exclusivamente en varones y afecta selectivamente al riñón con proteinuria, hipercalciuria, nefrolitiasis, nefrocalcinosis e insuficiencia renal crónica.

“Mateo está asintomático, pero Rodrigo tiene una función renal menor del 60%, en un estadío tres” José Luis Jiménez - Padre de Rodrigo y Mateo

Ambos hermanos, Rodrigo y Mateo, han sido seleccionados, de hecho, para el estudio a nivel europeo del Hospital Universitario Vall d’Hebron, con la doctora Gema Ariceta al frente, para una investigación sobre enfermedades renales.

“A nosotros nos hablan de 400 casos en todo el mundo. Y en Galicia son 11, algo que al investigador Miguel Ángel García, de aquí, le llama la atención, de ahí que haya ese interés en investigar. Lo que ocurre es que el diagnóstico genético es caro”, reconoce Jiménez.

La diferencia entre ambos hermanos es que Mateo está asintomático y tiene una función renal del 97%, por lo que no necesita medicación. Por el contrario, Rodrigo ya está por debajo del 60%, en un estadío tres, “a punto de entrar en el cuatro; cuando se llega al cinco es cuando se piensa en el trasplante”, señala su padre. Ahora mismo el joven toma 13 pastillas, tres sobres de potasio, gotas de vitamina D para suplementar todo lo que pierde.

“Decidimos desde el primer momento que le íbamos a contar todo. De hecho, su hermano pequeño, Mauro, es quien está pendiente de que se tome siempre la medicación”, confiesa el padre.

Una de las consecuencias de la enfermedad de Dent en su caso ha sido la desviación de la rodilla derecha hacia el pie, lo que le obligará a someterse próximamente a una operación. Eso no le frena para plantearse su futuro, que sabe ya que quiere enfocar al ámbito sanitario.

Con menos de un año de vida

El pequeño Enzo Gallego, de cinco años, es el hijo de Beatriz Veiga, de Lugo. Tras varios problemas de salud se le diagnosticó cistinuria, una enfermedad poco frecuente, aunque finalmente se supo que lo suyo era Dent. La espera no fue larga: aún no había cumplido un año de edad. “A veces hay familias que recorren mucho más tiempo para llegar al diagnóstico de una enfermedad rara; no fue nuestro caso”, indica aliviada.

“Cuando lo supimos no tenía ni un año. Toma sus medicinas, bebe mucha agua...” Beatriz Veiga - Madre de Enzo

El niño está actualmente con un tratamiento por la mañana y por la noche, para paliar los efectos de las pérdidas que tiene, como la de calcio.

“Él lleva una vida normal, lo único que en su día a día tiene que tomar sus medicinas, beber mucha agua... Tiene mucho cansancio, eso sí, se queja mucho de estar cansado. Como lleva desde pequeño en médicos, sabe que tiene una enfermedad del riñón y beber mucha agua”, resume su madre.

Una vez que supo del diagnóstico de su hijo comenzó a contactar con otras familias afectadas de Galicia, unos lazos que llevaron al nacimiento de la asociación de la que todos ellos forman parte ahora.

Arte para la investigación

“Art for Dent”, la asociación nacida para trabajar para recaudar fondos para la investigación, está formada por cuatro familias gallegas y una asturiana.

La idea surgió durante la pandemia, cuando el pequeño Hugo, un niño de Brión (A Coruña) afectado por la enfermedad, comenzó a pintar con su padre. Ya en 2021 se fueron conociendo todos y decidieron organizarse a nivel gallego. “Todo lo que recaudamos va para la investigación, para el CHUS”, subraya José Luis Jiménez.

Para ello hacen murales en paredes en ciudades, organizan exposiciones, venden “merchandising” solidario y exclusivo...

A la espera de una pared en Pontevedra

La asociación “Art for Dent” lleva un año a la espera de una pared en Pontevedra en la que poder crear uno de sus murales solidarios, un proyecto que les hace especial ilusión en la Boa Vila. Ya han hecho varios: “Rallo” en Brión, “Rosalía” en Padrón, “Rosalía” en Lugo, “Meninas” de Canido, “Mona Lisa” en Santiago y “Severo Ochoa” en Luarca (Asturias).