La concelleira de Seguridade Cidadá de Poio, Marga Caldas, compareció ayer en Combarro para analizar el alto índice de siniestros que registra la PO-308 a su paso por Poio. Así lo recoge un informe elaborado por la Policía Local, que afirma que 2022 fue el peor año en cuanto a número de accidentes, heridos y fallecidos desde 2017. La concejala apuntó que solo durante el último ejercicio el cuerpo de seguridad municipal contabilizó más de 200 accidentes de todos los tipos, lo que representa el 80% de todos los registrados en el conjunto de vías del municipio.

Aunque la mayo parte solo causaron daños materiales, 69 personas resultaron heridas leves, tres graves y hubo tres fallecidos Sobre este último punto, Caldas señaló que dos de estas muertes se produjeron en tramos urbanos de la vía titularidad de la Xunta de Galicia, en la Avenida de Andurique y en San Xoán. . “Habería tamén que engadir o accidente mortal que tivo lugar no Covelo (Samieira) dentro de 2022, se ben aí as dilixencias foron responsabilidade da Garda Civil de Tráfico”, explicó.

Caldas definió como ““alarmantes e moi preocupantes” estes datos, que deixan claro que a PO-308 está lonxe de ser unha vía segura”. A concelleira apunta que “Poio precisa de moitos máis investimentos e actuacións de mellora da estrada no que a seguridade se refire. Así o demostran as cifras, que deixan claro que neste 2022 aumentaron os accidentes, as persoas feridas e os falecidos”.

La titular de Seguridade Cidadá entiende que las obras realizadas por la Consellería de Infraestruturas en el tramo de la PO-308 en su paso por Poio son “insuficientes” y lamenta la “doble moral” de la Xunta de Galicia. ““Nestes seis anos, mentres que en Sanxenxo a PO-308 xa está totalmente reformada ou executándose grandes actuacións en núcleos como Portonovo na actualidade, en Poio algúns dos puntos máis conflitivos como o centro de San Salvador, entre A Barca e A Porteliña, o núcleo de Combarro ou San Xoán seguen sendo puntos negros polo elevado número de sinistros que se rexistran””, subraya Marga Caldas.

Precisamente, la Avenida da Cruz y la Avenida da Costa, en Combarro, son dos de esos lugares donde la Policía Local observa un mayor número de accidentes. “Nos últimos seis anos a media de sinistros é superior a 190, cun total de máis de 1.100. En 2017 contabilizáronse 176 e en 2022 pasamos con folgura de 200. É unha tendencia que require de actuacións serias e ambiciosas por parte da Xunta de Galicia, como institución titular da estrada”, señala la edil de Seguridade Cidadá.

Según los datos de la Policía Local, en los últimos seis años se han registrado más de 1.400 accidentes en la PO-308 a su paso por Poio en tramos de competencia directa de este cuerpo, ya que también actúa en otros tramos la Guardia Civil. De ellos, unos 1.100 se saldaron únicamente con daños materiales, y se contabilizan cuatro fallecidos: uno en 2017, otro en 2020 y los dos de 2022. En la estadística del pasado año figuran también seis atropellos.

Réplica de la Xunta

Horas después de esta demanda del Concello, replicó la Xunta, que dice “lamentar que la única contribución del Concello de Poio a la mejora de la carretera PO-308 sea criticar y entorpecer el enorme esfuerzo que está realizando la Xunta para mejorar la seguridad vial de esta carretera autonómica, con una inversión total de más de 17 millones de euros, gran parte de ellos en el municipio de Poio”. Subraya que “la Xunta está ejecutando actualmente las obras de mejora entre Fontenla y Combarro, en el municipio de Poio, licitadas por alrededor de 1,7 millones de euros”.