O concelleiro de Urbanismo e Promoción Económica, Gregorio Agís, vén de anunciar a apertura do proceso de licitación para adxudicar a mellora que o Concello levará a cabo na contorna de Anafáns, na parroquia de San Salvador, a través dun proxecto elaborado por este departamento municipal. O prazo de presentación de ofertas permanecerá aberto durante as vindeiras semanas. O orzamento total da obra está cifrado en máis de 220.000 euros, que se financian a través do Plan Concellos da Deputación.

Se apostará por dar prioridade á seguridade peonil, ao tempo que se habilitarán novas prazas de aparcamento nas proximidades do centro de saúde. Ademais, procederase á ampliación da vía. “Consideramos de vital importancia sacar adiante este proxecto, habida conta da necesidade de rehabilitar unha área de tanta importancia como é a contorna de Anafáns, non só polo emprazamento do centro de saúde, senón tamén por acoller a un gran número de residentes e de establecementos e negocios de todo tipo”, sinala o responsable de Urbanismo.