La agrupación local del PSdeG- PSOE de Pontevedra ultima la lista con la que concurrirá a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Lo hizo en una asamblea de la militancia, celebrada en la noche de ayer, en la que se aceptó la propuesta de 30 nombres que podrían acompañar a Iván Puentes en la papeleta electoral. El candidato a la alcaldía ya fue elegido en una votación anterior.

Al margen de Yoya Blanco, que acompañará a Puentes encabezando la lista, en ese listado aparecen la senadora Marica Adrio; Carlos Paz, presidente Club Naval; Mabel Rodríguez, secretaria de administración de la Agrupación Socialista de Pontevedra; Benito Gama, presidente del partido; Margariña Valderrama, secretaria ejecutiva de la agrupación; Antón Louro, exdelegado del Gobierno en Galicia y exconcejal; Camilo Garrido, empresario; María Abollado Vidal, trabajadora social y vecina de Lérez; Fernando Baena, exresponsable do Catastro en la provincia; Paloma Rodríguez Español, secretaria de Política Social del PSOE local; Jesús Miguélez, secretario de Sanidade de la agrupación; Patricia Vilán, abogada y secretaria de Medio Ambiente; Christian Fernández Ramos, estudiante; Rocío Carrera, miembro del Comité Provincial do PSOE; Pedro Hermida, abogado; Paloma Castro, parlamentaria gallega; Manuel Fariña, profesor y secretario en el IES Frei Martín Sarmiento; Estrela Vilacoba, coordinadora de Xuventudes Socialistas en Pontevedra; Marcos Rey, concejal y presidente de los comuneros de Verducido; Alicia Rodríguez Esteban, economista; Yeyo Pérez Agulla, vicesecretario primero y coordinador comarcal del partido; Eugenia Jorge Marinero, ex trabajadora de Turismo de Pontevedra; Roberto Taboada, profesor de Secundaria; Margarita González Bértola, presidenta de la Asociación de Ambulantes de Galicia; Beltrán Raña Criado, funcionario; Montse Couto, trabajadora de UGT; Ángel Mario Lago, histórico dirigente vecinal; Carmen Hermo, profesora en el IES Frei Martín Sarmiento; y David Fraga, estudiante y jugador del Pontevedra CF.