O Concello de Cerdedo-Cotobade compra dúas parcelas de propiedade veciñal que se incorporan agora ao patrimonio municipal para aumentar o espazo de uso social e de equipamento público no entorno do Centro Sociocultural da parroquia de Tenorio.

Esta actuación supón un investimento de 36.490 euros, procedentes do Plan Concellos que a Deputación destina a este municipio. O acordo de compra-venta incorpora ao patrimonio municipal unha finca de 850 metros cadrados que linda ao norte coa parcela municipal onde está ubicado o Centro Sociocultural de Tenorio e tamén coa entrada municipal no lugar de Torrevella. A outra parcela é de 950 metros cadrados e linda tamén ao norte coa parcela municipal.

As parcelas atópanse no ámbito do solo de núcleo rural de Tenorio séndolles de aplicación a ordenanza nº 4 das Normas Subsidiarias de planeamento e non contan con inconvinte algún para acoller usos como área de recreo, onde se prevé instalar un parque infantil e outro biosaduable, e aparcamento complementario do Centro Sociocultural de Tenorio, trala agrupación coa parcela onde se empraza este equipamento.