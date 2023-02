Ausencia de botiquines de seguridad, canaletas desbordadas, que no desaguan o montacargas que no funcionan. Son algunas de las deficiencias que arrastra el Mercado de Abastos desde hace años y que el Concello no logra reparar. Así lo denunció ayer la concejala del PP, Pepa Parda, que insta al gobierno local a adoptar medidas urgentes al respecto.

“Desde que comenzó el mandato hemos reivindicado la necesidad de llevar a cabo mejoras en el Mercado y pese a que el gobierno local admite esos problemas, hemos podido comprobar que todo sigue igual”, añade la edil tras un reciente recorrido por las instalaciones. Señala que “las deficiencias incluso han ido a más y el estado que ahora presenta requiere de una actuación integral porque se han ignorado nuestros avisos y no se ha hecho nada.