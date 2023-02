Sanxenxo iniciaba el pasado día 19 sus celebraciones del entroido, con actos en la localidad y en Portonovo, pero también en las demás parroquias. Ocho días después, este domingo se puso fin a este programa con un multitudinario destile de disfraces y comparsas que recorrió el paseo de Silgar, la carretera de Baltar y la calle Rafael Picó de Portonovo, donde finalizó un recorrido seguido por cientos de personas. A su término se repartieron los 17 premios establecidos en seis categorías, que sumaron más de dos mil euros de recompensas en metálico.

La Festa do Jato, celebrada el día anterior en Portonovo, el Enterro da Sardiña, en la misma localidad, el Miércoles de Ceniza , las despedidas a la Cabra en Vilalonga y al Cormorán en Noalla, que se estrenaba en el certamen de Sanxenxo, las actividades infantiles... El municipio disfrutó como nunca de un entroido sin ningún tipo de restricción, después de varias ediciones sin actos o muy limitados. Esas ganas de fiesta se reflejaron en el desfile final, cuyos premios fueron los siguientes:

En categoría individual ganó O León e o seu domador, por delante de Dragón y As puntadas do Entroido. En parejas, el primer puesto fue para A lechuza e o moucho, el segundo para Os panadeiros y el tercero para Dalle volta ao conto.

Entre los grupos hasta ocho miembro, venció Mister Bean y sus amigos, seguido de Entierro Isabel II y Mecos no Ártico, mientras que el vencedor de grupos de 9 a 20 integrantes fue El pincel de Velázquez, por delante de Trolls y De festa con glamour. Desde la oscuridad victoriana venció en grupos de más de 20 componentes, seguido de O Xardín das Bolboretas y Mestres do Zodíaco. En la categoría fantasía, el primer puesto correspondió a Os Canecos y el segundo a la comparsa As Flores do Carnaval.