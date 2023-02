O Concello de Poio iniciou a mellora do parque infantil de Rosalía de Castro, nas proximidades de Ferreirós, que incluirá a dotación dunha cuberta. As obras finánciase con cargo ao Plan Concellos da Deputación e o orzamento rolda os 178.000 euros. A actuación non se limitará á cuberta, senón que tamén se contemplan outras melloras adicionais, como a renovación da superficie e a dotación de novos elementos de xogo.