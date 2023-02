O Club de Remo Ría de Marín organiza, en colaboración co Concello de Marín e a Federación Galega de Remo, o campionato autonómico de remo de sala. Uns 500 remeiros e remeiras de toda Galicia competirán este domingo no pabellón da Raña. A entrada é libre. O Clube de Remo Ría de Marín, que ven de conmemorar o seu 35 aniversario, desenvolve a súa actividade deportiva no porto, enfocada principalmente no remo olímpico.