El pasado Miércoles de Ceniza marca el final oficial del entroido, pero son muchos los municipios que alargan la fiesta varios días más. Una de las citas más destacadas llega este fin de semana en Cuntis, con la XXIV Festa do Lacón con Grelos de Cuntis, con el concierto solidario de hoy de Los Secretos. La promoción de la artesanía local comparte espacio en la jornada de mañana con la vertiente gastronómica de la celebración y la clausura del entroido, con el Enterro do Chapante.

Sanxenxo tampoco renuncia ala diversión y Portonovo acoge hoy la Festa do Jato organizada por la Asociación Rúa dos Viños de Portonovo con la colaboración do Concello. El humorista Isi es el invitado especial de la celebración. La cita arrancará con la carrera, a las 12.30 horas, de “Os jatos atrás do rato” en la rotonda de la lonja y concluirá en el campo de San Roque con medallas para todos los participantes y con avituallamiento. Habrá pasacalles y música durante toda la jornada, así como talleres infantiles en el campo de San Roque. No faltará el asado en toda la calle.

Mañana domingo se pondrá el broche de oro al Carnaval en Sanxenxo con el desfile de adultos a partir de las 16.30 horas en el que se repartirán 10.250 euros en 18 premios en seis categorías.

Por su parte, Caldas “ahogó” en el Umia a su Sardiña y Combarro abrió ayer el ciclo de Enterros en el municipio de Poio, con el del Mexillón, a cargo del Ateneo Corredoira, incinerado en A Chousa. Hoy sábado la fiesta se traslada a Campelo, con una fiesta infantil y otra para adultos. El 3 de marzo llegará el momento de despedir al Berberecho de Lourido, gracias a la Asociación de Vecinos y un día más tarde, el sábado 4, dirá adiós el gallo Fodorico de la Asociación Ronsel. El Enterro do Galo Bruxo de Samieira, organizado por la SCD Samieira, pondrá el broche de oro a la programación el sábado 18 de marzo en la plaza Alfredo Romay.

Por su parte, Seixo es hoy el epicentro del entroido en Marín, con su desfile por la tarde desde San Blas hasta la alameda de la parroquia. Mañana se pone fin al programa marinense con el Bolo do Pote. A Lama, con el desfile de esta tarde y Campo Lameiro, que aguarda al próximo sábado, día 4 de marzo, son otros municipios que prolongan el entroido.