Los informes técnicos solicitados por la Xunta al Concello sobre el proyecto de remodelación integral de la PO-546, la carretera vieja de Marín, no respaldar la actuación.

Los técnicos municipales concluyen que la seguridad no está garantizada en el cruce del futuro estacionamiento disuasorio y del Pazo de Lourizán, por no estar contemplados pasos de peatones. Además, el Concello solicitará la inclusión de un aparcamiento para autobuses en este espacio. Por otro lado, en referencia al proyecto de movilidad, los técnicos municipales concluyeron que no aparece contemplada la instalación de medidas de pacificación del tráfico y no se actúa al margen izquierda de las aceras. El concejal Alberto Oubiña cree que el plan “parece más estético que pensado para los vecinos”.