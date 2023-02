La mejor retranca nocturna para espantar el frío de la noche pontevedresa. Fue la propuesta de siete grupos que llenaron distintos escenarios del centro de la ciudad de diversión, atrevimiento y humor para sacar punta a los acontecimientos de la actualidad.

Los grupos Os do Val do Lérez (en la plaza de España), Vamos a Todo (en los Soportais), As sonecas van de Festa (A Peregrina), Os das Pistas (frente a Casa Alcalde), Equipo Ja (en la plaza de Ourense), Parodia PTV (en Manuel Quiroga) y Las Flores del Carnaval (en A Ferrería) fueron los protagonistas de esta animada noche.

Ésta sirvió de colofón a una jornada de Entroido que de nuevo reservó espacio para los más pequeños de la casa. Así, los niños fueron los invitados a un taller de creación de disfraces que se celebró durante la tarde en la calle Sierra.

Velatorio, cortejo fúnebre e incineración de Ravachol

La fiesta se acaba y los pontevedreses se despiertan este sábado con la triste noticia del fallecimiento del loro Ravachol, emblema del Carnaval pontevedrés. Este mediodía la plaza de A Peregrina volverá a ser escenario de la recreación de la botica de Perfecto Feijoo, con la actuación de Lajhareu y Os Alegres.

A las 18.00 horas comenzará el velatorio del loro, al que se rueda acudir de luto riguroso y a las 21.00 horas saldrá el cortejo fúnebre desde la plaza de A Verdura. Éste recorrerá las calles San Román, ferraría, el paseo de Antonio Odriozola, Soportais, Manuel Quiroga, Princesa, Isabel II, Real , Sarmiento y Pasantería para desembocar en A Ferrería, donde tendrá lugar la incineración.

Vermú, este mediodía en A Verdura, con cuatro murgas

La plaza de A Verdura, epicentro del fin de fiesta, también será escenario a partir de las 12.30 horas de una sesión vermú con cuatro murgas PTV, Os do Val do Lérez, Equipo Ja y murga do Naveiro. Ya sin las presiones de competir en el Concurso de Murgas, podrán presentar sus espectáculos a un público en un ambiente más informal, que dará paso unas horas después al sentido entierro de Ravachol. No faltará un espectáculo necrológico con la lectura de una elegía, la danza de la muerte a cargo del grupo Celme y una saeta de Val do Lérez que dará paso a la quema del loro.