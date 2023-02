A presidenta da Deputación, Carmela Silva, presentou este venres o libro “365 días, 365 mulleres”, a primeira recompilación impresa das 365 mulleres que foron protagonistas deste programa no que a institución provincial divulga cada día, a través da súa páxina web e redes sociais, a figura dunha muller histórica ou actual salientable no seu campo profesional. Trátase dunha iniciativa, xurdida en marzo de 2021 co gallo do 8-M, que naceu da invisibilización de mulleres referentes nos libros de texto e da ausencia de expertas en congresos, debates, programas, tertulias ou conferencias. Froito dela nace este libro que, tal e como asegurou a presidenta provincial, vai permitir “atopar referentes femininos sobre calquera tema, porque sempre houbo, hai e haberá mulleres”.

“Estamos fartas e cansas de que cando vemos conferencias, congresos ou debates onde só participan homes e denunciamos esta situación, chámannos para responder que non atopan expertas”, explicou a presidenta. Ante isto, asegurou, “a nosa resposta é sempre a mesma: hai que buscalas mellor, porque non atopalas quere dicir que teñen unha mirada patriarcal, sen nada de violeta, que impide ver que hai mulleres en todos os eidos”. Carmela Silva fixo fincapé ademais na “invisibilización das mulleres no campo educativo”, sinalando que “non estamos nos libros de texto: só estamos representadas nun 7% como se non houbera mulleres nas ciencias naturais, nas ciencias sociais, as matemáticas, a física, a economía ou a literatura”.

No libro a Deputación combina a posta en valor de mulleres históricas con outras máis actuais que representan todos os eidos da actividade humana: científicas, premios Nobel, xornalistas, traballadoras culturais, inventoras, mestras ou deportistas. Recóllense referentes de todas as partes do mundo, pero cun especial énfase nas mulleres galegas. O 9 de marzo de 2023 comezará a terceira edición do proxecto.

Por outra banda, o departamento de Lingua da Deputación, da man de Polo Correo do Vento, vén de poñer en marcha “O camiño andado das letras”, un proxecto para celebrar o 60 aniversario do Día das Letras Galegas, que se cumpre este ano, cun percorrido polas persoas autoras ás que se lle dedicou historicamente a data máis importante da literatura galega.

A web da Deputación publicará unha ficha diaria con información sobre as persoas escritoras máis relevantes do país, e todo o material será recollido nunha publicación física que se distribuirá entre os centros de ensino e bibliotecas da provincia.

Cada autora ou autor é protagonista de dúas pezas didácticas, unha destinada ao público infantil e outra ao público adulto. Nelas inclúese unha ilustración, unha pequena biografía, un apartado de ‘grandes éxitos’ e un texto significativo de entre a súa obra, así como unha pequena cita ou comentario de Fernández del Riego (autor homenaxeado este ano) sobre a escritora ou escritor en cuestión.

