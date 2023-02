Al Carnaval aún le queda cuerda

Uno de los momentos más esperados, y agradecidos por el público pontevedrés, llega esta noche con la XXVI Mostra da Parodia, que vuelve a tomar las calles de Pontevedra con los espectáculos de humor y retranca de varios grupos diferentes.

En esta ocasión serán siete historias diferentes las que arranquen las risas del público y cada una de las agrupaciones se colocará en un emplazamiento diferente entre la Praza da Peregrina y la Praza de España.

La distribución será la siguiente: Os do Val do Lérez (Praza do Concello), Vamos a Todo (Soportais da Ferraría), As sonecas van de festa (Praza da Peregrina), Os das pistas (Casa Alcalde), Equipo Ja (Praza de Ourense), Parodia PTV (Manuel Quiroga) y Las Flores del Carnaval (Praza da Ferraría).

A partir de las 22.30 horas, las parodias iniciarán sus espectáculos. A las 01.00 horas se realizará en la Praza da Ferrería la entrega de premios.

No será la única actividad del día, ya que en horario de tarde, a partir de las 17 horas, tendrá lugar un taller infantil de creación de disfraces para niños.

No hay duda de que los niños son los absolutos protagonistas de diferentes actividades y fiestas estos días, como la organizada ayer en la Pasarela 12 de Novembro, con divertidos talleres de globoflexia, o la del pasado miércoles de ceniza en el Centro Cultural de Monte Porreiro por la Asociación Pontevedra A Fieitiña de Palilleiras, en colaboración con otras entidades del barrio. En esta última, tras una actuación musical ofrecida por Migallas Teatro, el Anpa Os Campos también premió a los niños una sesión de globoflexia, mientras que la Asociación Deportiva Monte Porreiro, junto a Pinceladas Creativas, pintaron las caras de los niños para llenar de espíritu carnavalesco todo el centro cultural.

Además, estuvieron presente el Club de Tenis de Mesa Monte Porreiro y el Pontevedra Rugby Club, mientras que la Comisión de Festas do Bo Pastor ofreció espacios musicales con DJ Manu, al tiempo que puso a disposición de los asistentes bebidas y los típicos postres de carnaval con el fin de recaudar fondos para las fiestas parroquiales.

El Rinconcito de Nieves, librería del barrio, colaboró con la elaboración de las bolsas de golosinas repartidas a los más pequeños, mientras que las Anpas Luis Seoane, y O Miradoiro y los clubes Rítmica Xiada y Taekanart decoraron el centro cultural, lleno con más de 300 niños.

Monstruos S.A.

Por otro lado, los pequeños de la Escola Infantil Bamby de Pontevedra disfrutaron ayer del Entroido con su particular fiesta, en la que se disfrazaron inspirándose en la conocida película infantil Monstruos S.A. Cada clase se disfrazó de un monstruo y salieron a la calle con los alumnos de dos y tres años para hacer un desfile que les llevó a conocer al mismísimo Loro Ravachol en su peana en la Praza da Peregrina, donde estará expuesto hasta mañana sábado.

Precisamente, sobre el entierro del irreverente pájaro, tendrá lugar el fin de semana. El velatorio por su alma comenzará a partir de las 18 horas en la Praza da Verdura.

A las 21 horas del sábado el cortejo fúnebre partirá desde la Praza da Verdura acompañado de su séquito y varias comparsas. Llegará a la Praza da Ferrería, donde se procederá a su incineración y tendrá lugar un espectáculo necrológico para nunca olvidar al gran Ravachol, que este año defiende la sanidad pública con su atuendo.